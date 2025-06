No, el temblor de Irán no fue por pruebas nucleares: esto es lo que realmente pasa

Fotografía de archivo del temblor registrado en 2024 en la provincia de Jorasán, en Irán. Foto: EFE - IRCS HANDOUT

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el viernes el sur de Irán, cerca de la planta de enriquecimiento nuclear de Fordow. Aunque no se reportaron daños, la ubicación del temblor —y su coincidencia con ataques israelíes— desató rumores en redes sociales sobre una supuesta prueba nuclear del régimen.

Sin embargo, Irán es un país altamente sísmico, y no hay evidencia técnica que respalde esa teoría.

🔑 Las claves del sismo cerca de la planta nuclear

El epicentro fue en Semnan, a 145 km de Teherán, a las 9:19 p.m. (hora local). El sismo fue de magnitud 5,1 y se sintió incluso en la capital. Fordow, una instalación nuclear clave, está cerca del epicentro. Rumores en Telegram vincularon el temblor a pruebas de Irán. Expertos y datos sísmicos apuntan a una causa natural.

👉 ¿Por qué importa?

En medio de tensiones con Israel y el avance del programa nuclear iraní, cualquier anomalía, como un temblor cerca de Fordow, genera alertas globales. Pero confundir un terremoto con una prueba atómica puede escalar malinterpretaciones peligrosas.

Irán está entre los países más sísmicos del mundo. Ubicado sobre tres placas tectónicas, experimenta más de 270 temblores anuales de magnitud 4.0 o superior, es decir, uno cada 1.5 días. En la última semana, se han registrado al menos 44, varios superiores a 4 grados.

El terremoto de este viernes ocurrió en una zona activa conocida como el cinturón de fallas de Zagros. Desde 1900, más de 126.000 personas han muerto en sismos en Irán, lo que muestra que este tipo de eventos no son inusuales.

Los terremotos más graves hasta la fecha se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31.000 y 37.000 personas, respectivamente.

Autoridades iraníes no han vinculado el sismo con ninguna actividad nuclear. Se espera que agencias internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) descarten oficialmente cualquier actividad anómala. Por ahora, la evidencia apunta a lo más común en Irán: un temblor natural.

