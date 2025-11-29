Ofensiva israelí en Gaza ha matado a más de 70.000 personas, según nuevo balance

Palestinos sentados sobre las ruinas de sus hogares destruidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

La ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 ha matado a más de 70.000 personas, según el balance de este sábado, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

“El número de víctimas de la agresión israelí aumentó a 70.100 y a 170.983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023”, detalló el Ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado.

El Ministerio confirmó también la muerte de un gazatí en un ataque israelí ayer en el sur de Gaza, así como once más que resultaron heridos que llegaron a los hospitales en los últimos dos días.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 354 personas han muerto, según Sanidad, mientras que unos 900 palestinos han sido heridos.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

La zona al oeste de las tropas, donde todavía hay milicianos de Hamás y donde han sido hacinados los más de dos millones de gazatíes, ya ha sido aludida por algún ministro israelí como la “antigua Gaza”, frente a lo que califican de la “nueva Gaza” ahora bajo su dominio.

