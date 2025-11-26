Este es Steve Witkoff, el empresario y compañero de golf de Trump que negocia sobre Gaza y Ucrania

Steve Witkoff ha visitado varias veces Moscú y próximamente volverá a tener un encuentro con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: EFE - KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unas de las principales metas de la política exterior de Estados Unidos han quedado en manos de un empresario amigo de Trump, que, lejos de tener una experiencia diplomática, ha entrado a las negociaciones sobre la Franja de Gaza y Ucrania. Ya se le vio en octubre pasado como uno de los enviados para gestionar lo que se terminó por consolidar como el acuerdo de paz del republicano para el enclave palestino y ahora su nombre vuelve a sonar por las negociaciones alrededor del fin de la guerra en Ucrania.

Witkoff, quien dirige una firma de desarrollo e inversión inmobiliaria, es amigo y compañero de golf de Trump desde hace mucho tiempo. Ellos se conocieron en los años 80, cuando él trabajaba para una firma de abogados de bienes raíces que manejaba un trato para el magnate, hoy presidente de Estados Unidos, según contó el mismo Witkoff en un juicio civil por fraude contra el republicano, celebrado en 2023.

En ese proceso judicial también mencionó que se hicieron amigos después de que le pagó un sándwich en una tienda, pues Trump no llevaba dinero en ese momento y no tenía su billetera. Más aún, se sabe que Witkoff donó millones de dólares a las causas políticas del líder de la Casa Blanca y colaboró en la empresa familiar de criptomonedas del mandatario, World Liberty Financial.

De hecho, Witkoff presenció en un campo de golf en West Palm Beach lo que se conoció como el segundo intento de asesinato contra quien para ese entonces era un candidato en la contienda por la Presidencia, ocurrido en septiembre del año pasado. A propósito de ello, le comentó a Fox News cómo fue que los agentes del Servicio Secreto se abalanzaron sobre Trump para protegerlo del ataque.

Witkoff, además, fue uno de los que habló en la última Convención Republicana y en el mitín del Madison Square Garden, en Nueva York, que Trump celebró pocas semanas antes de los comicios de los cuales salió victorioso. No solo eso: según documentó AP, el empresario permitió que Trump usara su avión privado en algunas ocasiones durante la campaña y lo ayudó a reconciliarse con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras tensiones entre ambos por la fallida aspiración presidencial de este último.

Mientras sus partidarios valoran su estilo directo y eficiencia, voces críticas han expresado preocupación por la escasa experiencia que tiene en asuntos internacionales y declaraciones que se interpretan como cercanas a las posiciones del Kremlin.

De hecho, en estos días ha hablado acerca de que él, supuestamente, asesoró al gobierno de Vladímir Putin sobre cómo halagar al presidente de Estados Unidos, después de que se filtrara una grabación que lo mostraría aconsejado a un miembro del Kremlin para ganarse la confianza de Trump. Para ello, mencionó que debía elogiar el rol que él tuvo en Gaza y, a la par, su figura como un agente de paz, algo de lo que, en medio de críticas, se ha jactado: “A partir de ahí, va a ser una gran llamada”, detalló el audio revelado por Bloomberg.

El mandatario declaró este miércoles que no ha escuchado el audio, pero dijo que Witkoff está haciendo “lo que hace un negociador” para “vender” el plan de paz tanto a Rusia como a Ucrania. La filtración de este audio se dio a conocer después de la divulgación de un plan de 28 puntos para acabar la guerra, el cual mostró una inclinación a favor de las preferencias de Moscú: que Kiev ceda territorio, disminuya su Ejército y no entre a la OTAN.

Mientras que Witkoff ha visitado varias veces la capital rusa este año y se reunirá de nuevo con Putin la otra semana, no ha visitado nunca la capital ucraniana en su calidad de enviado especial, aunque otros funcionarios estadounidenses sí han estado allí, como recientemente lo hizo el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Así las cosas, algunos coinciden en que Witkoff representa una nueva forma de ejercer la diplomacia en el actual Gobierno estadounidense: menos institucional, más personal y centrada en figuras leales al presidente Trump.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com