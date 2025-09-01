Plan de Trump prevé desplazar a toda la población de Gaza, según medios

Desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023, que devastó gran parte de Gaza, más de 62.819 personas han perdido la vida en ese territorio palestino. Foto: EFE - ATEF SAFADI

El plan del gobierno estadounidense de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar voluntariamente a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, según informó el domingo el Washington Post.

🔑Trump y su plan sobre Gaza (las claves)

Trump propone reubicar voluntariamente a los habitantes de Gaza y colocar el territorio bajo administración estadounidense durante diez años.

El proyecto contempla incentivos económicos y la construcción de “ciudades inteligentes” impulsadas por IA, con el objetivo de transformar Gaza en un centro turístico y tecnológico.

La propuesta, respaldada por sectores de la extrema derecha israelí, ha generado rechazo en países árabes, en gran parte de Occidente y en la ONU, que advirtió sobre un posible caso de “limpieza étnica”.

Mientras palestinos intentan sobrevivir Trump habla sobre la “Riviera de Oriente Medio”

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

Quienes acepten irse recibirán US$5.000 en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

A los propietarios de tierras se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)” que se construirán en Gaza.

Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una “entidad palestina reformada y desradicalizada”.

Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas.

Contactado por la AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato.

Declaraciones sobre el plan de Trump

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la “Riviera de Oriente Medio”, una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania.

Aplaudido por la extrema derecha israelí, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la ONU advirtió sobre una “limpieza étnica” en Gaza.

Por otra parte, tras las recientes declaraciones sobre la iniciativa estadounidense, Hamás descartó cualquier plan en ese sentido y un miembro de su oficina política, Bassem Naim, dijo, por medio de las redes sociales, que “Gaza no está en venta” y que el territorio es “una parte integral de la gran patria palestina”.

“Todos estos planes que desplazan a nuestro pueblo y mantienen al ocupante en nuestras tierras”, son rechazados, indicó un miembro de Hamás, quien habló en condición de anonimato. Tales propuestas son “inútiles e injustas”, advirtió.

Qasem Habib, un palestino de 37 años que vive en una carpa en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza, dijo a AFP que la propuesta reportada era “un disparate”. “Si quieren ayudar a Gaza, ya saben cómo: presionando a Netanyahu para detener la guerra y las matanzas”, dijo Habib.

Por su parte, Wael Azzam, de 60 años, quien vive en Jan Yunis, en el sur de la franja, dijo que no había “oído hablar del nuevo plan estadounidense, pero incluso sin conocerlo, es un plan fallido”. “Aquí nacimos y crecimos”, agregó, mientras cuestionaba si el presidente de Estados Unidos aceptaría un desplazamiento desde su propio hogar.

En contraste, Ahmed al Akkawi, de 30 años, dijo que apoyaría la propuesta si con eso terminaban los combates. “El plan es excelente si la guerra se detiene y nos trasladan a países europeos a vivir una vida normal, y si dan garantías para reconstruir Gaza”, explicó al Akkawi.

