¿Podría Israel continuar la guerra en Gaza sin el apoyo de EE. UU.?

Imagen de referencia. La guerra en Gaza es financiada indirectamente por los apoyos militares y económicos que le proporciona EE. UU. a Israel. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Dos informes del Proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown revelan que Estados Unidos ha financiado con más de US 21.000 millones a Israel tras la guerra en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Sin este apoyo, el país hebreo no habría podido sostener la ofensiva en Gaza, el conflicto armado con Irán ni los bombardeos sorpresivos en Yemen, según las investigaciones.

“El apoyo de Estados Unidos a este Estado, en todos los niveles, es indispensable para el desarrollo de la guerra de Israel tanto en Gaza como en toda la región”, afirmó Omar H. Rahman, miembro del Consejo de Asuntos Globales del Medio Oriente, en declaraciones a Al Jazeera.

El ataque de Israel a Irán en junio dejó más de 1.000 muertos, mientras que en Yemen fallecieron decenas y en Gaza la cifra de asesinados supera las 67.160 personas, en una guerra que este 7 de octubre cumple dos años.

Según William D. Hartung, investigador principal del Instituto de Quincy para una Gestión Responsable del Estado, aseguró que “dada la magnitud del gasto actual y futuro, es evidente que el ejército israelí no podría haber causado el daño que ha causado en Gaza [...] sin la financiación, las armas y el apoyo político de Estados Unidos”.

De hecho, Hartung y Linda Bilmes, experta en presupuesto y finanzas públicas de la Escuela de Estudios Kennedy de Harvard, destacan que desde el 7 de octubre de 2023 Washington ha gastado entre US 31.350 y US 33.770 millones, sumando tanto ayuda militar a Israel como operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

Por su parte, Rahman agregó a Al Jazeera que Israel ha utilizado un gran volumen de municiones en Gaza y otras zonas. Pero, aunque desarrolla parte de su armamento y tecnología, depende del suministro estadounidense para las bombas y otros elementos bélicos.

El apoyo de Estados Unidos a Israel no es nuevo. Cada año, el país hebreo recibe al menos US 3.300 millones, y el respaldo acumulado desde 1946 supera ya los US 150.000 millones, según datos del Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

Ambas administraciones, tanto la de Donald Trump (republicano) como la de Joe Biden (demócrata), han acordado con Israel multimillonarios pactos de venta de armas, según el informe de Hartung.

Rahman subrayó que este apoyo bipartidista ha permitido que “un violador serial del derecho internacional cuente durante casi toda su existencia con el respaldo del Occidente democrático sin ser cuestionado de manera significativa en la política y sociedad dominante”.

Sin embargo, la defensa de la guerra israelí no goza de amplia popularidad en Estados Unidos. Según The Washington Post, el 60% de los judíos estadounidenses consideran que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza.

Matt Duss, vicepresidente ejecutivo del Centro de Política Internacional en Washington D.C., dijo a Al Jazeera que no cree que “ningún demócrata pueda ganar una primaria en 2028 sin reconocer que la administración Biden infligió y ayudó a perpetrar un genocidio”.

Además, los analistas que revisaron los informes coincidieron en que, más allá de la solidaridad con Gaza, la opinión pública será clave, especialmente cuando los ciudadanos se enteren del destino de sus impuestos.

“Los presupuestos son cuestión de prioridades, pero aunque los estadounidenses tienen la red de seguridad social más débil de cualquier país moderno, de alguna manera siempre encuentran miles de millones para ayudar a Israel en sus guerras”, enfatizó Duss.

Finalmente, el complejo industrial militar estadounidense es otro factor a considerar, pues obtiene grandes ganancias de esta relación: “Gran parte de la ayuda y asistencia a Israel no consiste solo en ventas de armas, sino en la concesión de contratos a muchas empresas estadounidenses”, explicó Duss.

