Lo que se sabe de un derrumbe parcial de un edificio en Madrid, España

Un edificio en obras del centro de Madrid, España, se derrumbó parcialmente el martes después del mediodía, dejando cuatro desaparecidos (tres hombres y una mujer) y “alrededor de 10 heridos” en un barrio turístico de la capital española.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la turística Plaza Mayor. El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. En el lugar están trabajando 11 unidades de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según informaron las autoridades locales.

“Se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha llevado a que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano”, indicó a la prensa el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. Según él, “se está analizando el posible impacto en los edificios colindantes”.

El delegado declaró a los medios que se trata de un accidente laboral y que todavía no se ha precisado el número exacto de obreros que estaban trabajando en el lugar. Aun así, según informó el medio El País, una de las personas que trabajaba en el sitio aseguró que “podría haber hasta 40 individuos dentro de la obra”.

Milagros García, que trabajaba en una peluquería delante del bloque, contó que hubo “un estallido enorme” que arrancó “cristales y todo”. Por su parte, Adam Trott, un turista procedente de Boston de 33 años, agregó: “No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que era algún tipo de ataque terrorista”.

De acuerdo con el delegado del Gobierno, el número de heridos presenta en su mayoría lesiones leves, aunque algunos tendrían mayor gravedad, como fracturas. Una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

