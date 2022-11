¿Por qué aumentan los casos de infartos durante los partidos del Mundial?

eymar de Brasil prepara un saque en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Brasil y Serbia en el estadio Lusail en Lusail. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Los corazones de los fanáticos del fútbol laten más fuerte cuando la selección que los representa juega en la Copa Mundial de Fútbol. En ocasiones, esto puede ser problemático. Las emociones fuertes generan una liberación de hormonas que aceleran el ritmo cardíaco y aumentan la presión arterial, lo que para personas con antecedentes de problemas cardiovasculares puede ser grave.

Un estudio de la Universidad de São Paulo (USP), que analizó registros de 1998 a 2010 de episodios de infartos en el país, encontró que hay un aumento del 4 % al 8 % en los casos de infarto durante los partidos de la Selección de Brasil en la temporada en la que se juega el Mundial, comparado con los periodos de normalidad en los que no hay partidos.

El estudio, publicado en la revista científica Arquivos Brasileiros de Cardiologia, de la Sociedad Brasileña de Cardiología, no profundizó en el perfil de los afectados, aunque se asegura que quienes ya sufrieron un infarto y tuvieran problemas de salud previos son más propensos a tener un accidente cardíaco. Cabe destacar que no se encontraron cambios en la mortalidad, sino el aumento de episodios de infarto.

Estudios de este tipo no son nuevos y, cabe destacar, ya se ha documentado el fenómeno durante varios años en diferentes países. En 2014, el Observatorio de Salud de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Salud, señaló que el número de atenciones en el servicio de urgencias en la capital colombiana por problemas cardiacos aumentó en 54 % durante las jornadas del Mundial, respecto al año anterior, cuando no se celebró esta competencia.

El semanario The New England Journal of Medicine señaló también que los problemas cardiacos en Múnich, Alemania, se duplicaron durante los partidos que jugó la selección nacional durante el Mundial de 2006, celebrado en ese país. Por otro lado, un estudio del British Medical Journal (BMJ) encontró que durante los partidos que Inglaterra disputó en el Mundial de Francia de 1998 se produjeron más internaciones por infartos y accidentes cerebrovasculares que en los días en los que no hubo partidos.

Llama la atención del caso de una mujer de 39 años en Uruguay que fue internada por un infarto agudo en una clínica de Montevideo el 2 de julio de 2010. El accidente cardíaco se produjo luego de que Sebastián ‘El Loco’ Abreu pateó el penalti decisivo en el partido contra Ghana en el Mundial de 2010. Abreu decidió picar la pelota. El caso clínico de esta mujer fue bautizado por la revista uruguaya de cardiología como el “síndrome de Abreu”.

En Argentina, país que está a la expectativa de lo que pueda hacer su equipo el sábado 26 de noviembre ante el conjunto mexicano, también han estudiado la situación. Mario Boskis, cardiólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), le explicó a Infobae por qué sucede esto.

“La emoción de un partido y especialmente cuando el resultado no acompaña, puede producir en el hincha de fútbol, una discordancia entre su expectativa futbolera y la realidad de lo que está sucediendo en la cancha, y eso sin duda le genera estrés. El organismo libera sustancias químicas que pueden subir la presión arterial, incrementar la frecuencia cardíaca, derivar la sangre selectivamente a los músculos en las piernas, elevar la frecuencia respiratoria y hasta dilatar las pupilas, o sea, nos estamos preparando para luchar o huir de un enemigo invisible que nos está atacando”, destaca Boskis.

“Sin embargo, estamos quizás solamente sentados en frente al televisor, pero eso el cuerpo no lo entiende. Mirar un partido de fútbol puede generar estrés mental. El organismo no se da cuenta si la persona está corriendo una carrera, subiendo una montaña o mirando un partido de fútbol. Y va a responder de la misma manera”, agrega el experto.

Boskis advierte que “quienes desconocen su estado de salud cardiovascular pueden correr mayor riesgo, porque si existe una cardiopatía no detectada, frente a un apremio mental importante, es posible que se gatille un evento cardíaco. El famoso ‘me va a dar algo’ puede ser un síntoma de enfermedad coronaria, que se presenta con dolor en el pecho o palpitaciones y puede ser un signo de infarto inminente”.

En esto coincide Fleury Ricardo Alonso, cardiólogo consultado por el diario O Globo de Brasil, quien resalta que “quienes padecen problemas cardíacos, hipertensión arterial, obesidad, diabetes y otras comorbilidades necesitan un cuidado especial a la hora de practicar actividades físicas y la precaución debe ser aún mayor durante la Copa del Mundo, especialmente en los días de partido en Brasil, cuando el grado de ansiedad y estrés emocional es mayor, lo que puede ser un factor de riesgo adicional”.

¿Qué hacer para prevenir un infarto durante el Mundial de Fútbol?

La Secretaría de Salud de Bogotá y la Federación Argentina de Cardiología han emitido algunas recomendaciones:

Estire las piernas con cierta frecuencia durante el partido.

Durante el medio tiempo, levántese y camine.

Modere el consumo de alimentos grasos y evite la comida chatarra y las grasas en exceso.

Beba mucha agua y jugos naturales para bajar la ansiedad.

Evite el consumo de alcohol y tabaco. No tape la ansiedad con varios cigarrillos o tragos.

Si tiene riesgo cardiovascular, vea los partidos siempre en compañía de alguien que pueda actuar en caso de emergencia.

