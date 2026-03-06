¿Por qué importa Al-Aqsa? La mezquita sagrada bajo el asedio de la guerra en Medio Oriente

Vista de la Cúpula de la Roca en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, durante el último viernes del mes sagrado de Ramadán, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Las autoridades israelíes cancelaron este viernes los rezos en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, en medio de una escalada militar sin precedentes tras los ataques entre Israel e Irán.

La Administración Civil israelí anunció el cierre total del recinto en la Ciudad Vieja de Jerusalén ocupada, prohibiendo el acceso a fieles y visitantes de todas las confesiones, una medida que ocurre en pleno mes de Ramadán y que profundiza las restricciones impuestas desde el inicio de la ofensiva.

El Brigadier General Hisham Ibrahim, jefe de la Administración Civil, justificó la decisión a través de la plataforma Al Munasiq, señalando que se adoptó debido a los lanzamientos de misiles iraníes contra “Israel y toda la región”.

Según reporta Al Jazeera, el cierre no solo afecta a Al-Aqsa, sino a todos los sitios sagrados de la Ciudad Vieja, incluyendo el Muro de las Lamentaciones y la Iglesia del Santo Sepulcro.

Sin embargo, la principal preocupación recae sobre Al-Aqsa debido a los últimos acontecimientos. Como señaló The Times of Israel, un misil cayó a solo un kilómetro de la mezquita esta semana. Esto despertó alarmas entre la comunidad musulmana, especialmente luego de las recientes declaraciones del rabino Yosef Mizrachi.

“Si fuera por mí, la última vez que dispararon cientos de misiles, habría fingido que uno venía de Irán y la habría derribado (la mezquita). Entonces todas las naciones árabes se pondrían en contra de Irán. Ese sería el fin de los problemas. Los obligarían a pelearse entre sí”, dijo en un video que está circulando en redes sociales.

Figuras tanto de izquierda como de derecha han alimentado la teoría conspirativa que dice que Israel planea una operación de “bandera falsa” para eliminar el lugar y culpar a Irán, como señalaba Mizrachi. Dentro de estas figuras se encuentra el periodista y activista de la derecha estadounidense Tucker Carlson, quien acusa al movimiento jasídico Jabad-Lubavitc de querer “la reconstrucción del Tercer Templo” en el lugar donde está la mezquita. Pero ¿por qué importa tanto esta mezquita?

Un símbolo sagrado sobre ruinas históricas

La importancia de este sitio radica en su densa carga espiritual e histórica. Conocido por los musulmanes como Haram esh-Sharif, “El Noble Santuario”, este complejo alberga no solo Mezquita de Al-Aqsa, sino también la Cúpula de la Roca. Según National Geographic, la tradición islámica sitúa aquí el viaje nocturno del profeta Mahoma hacia los cielos.

Sin embargo, el recinto se asienta sobre la explanada donde antiguamente también se ubicaba el Templo de Jerusalén, destruido por los romanos en el año 70 d.C., del cual solo resta el Muro de las Lamentaciones.

A pesar de que el complejo es administrado por el Waqf (patronato jordano), las fuerzas de seguridad israelíes controlan los accesos. En febrero, el acuerdo de seis décadas que rige el sitio colapsó.

Mientras el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha pedido construir una sinagoga en el lugar, las restricciones para los musulmanes se han agudizado: de una capacidad de 500.000 personas, Israel solo permitió el paso a 10.000 al inicio del Ramadán. Sheikh Ikrima Sabri, imán de Al-Aqsa, denunció la situación a Al Jazeera.

“Las autoridades de ocupación están explotando cualquier ocasión para cerrar Al-Aqsa, y esto es completamente injustificado”, dijo.

También con 38 miembros del personal del Waqf prohibidos de entrar y denuncias de oficinas saqueadas, la tensión en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel desde 1967, se mantiene en un punto crítico, mientras el conflicto regional con Irán ofrece un nuevo escenario para el control de este “detonador” religioso.

El abogado Daniel Seidemann explicó a The Guardian la peligrosidad de alterar el orden en la zona.

“Al-Aqsa es un detonador. Generalmente se trata de lo mismo: una amenaza real o percibida a la integridad del espacio sagrado. Y eso es lo que estamos presenciando”, dijo.

