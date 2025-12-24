¿Por qué no? Cinco países donde no se celebra oficialmente la Navidad

Ciudadanos observan un pesebre en San Petersburgo, Rusia. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Para millones de personas, la Navidad es una de las festividades más emocionantes del mundo: luces, árboles, villancicos y familias reunidas. Sin embargo, el festejo tiene algunas excepciones. Existen países donde la Navidad no solo no se celebra oficialmente, sino que también está prohibida en el espacio público por razones ideológicas, religiosas o culturales.

En estos lugares, exhibir decoraciones, cantar canciones navideñas o intercambiar regalos, el festejo de la Navidad puede acarrear multas, sanciones administrativas e incluso penas de prisión. Esto debido a que, para algunos gobiernos, la festividad representa una influencia extranjera “incompatible” con la identidad nacional.

Corea del Norte

El régimen de Kim Jong-un considera la festividad cristiana como un símbolo ideológico extranjero y una amenaza a la cohesión del Estado. Por esta razón, el festejo se eliminó de la vida pública en 2016.

Las reuniones con música, canto o alcohol están prohibidas, y cualquier manifestación navideña puede derivar en detenciones o encarcelamientos. En lugar de Navidad, el 25 de diciembre se promueve la conmemoración del nacimiento de Kim Jong-suk, abuela del actual líder del país, nacida en la Navidad de 1919. Ella es considerada la “madre de la revolución”.

Brunéi

Poco antes de que Corea del Norte tomara esa decisión, otro país ya adoptaba una idea similar, aunque por motivos religiosos. Desde 2014, Brunéi aplica de forma estricta la ley islámica o sharía. Bajo este marco legal, la celebración pública de la Navidad está prohibida incluso para extranjeros. Las decoraciones, saludos navideños o reuniones visibles pueden ser castigados con multas elevadas o prisión. Solo se permite celebrar en espacios privados y con absoluta discreción.

Uruguay

El país sudamericano es reconocido por su secularización. Por eso, el 25 de diciembre no se festeja la Navidad, sino el Día de la Familia. Esto debido a que la Constitución de 1917 eliminó los nombres asociados con la religión de los feriados.

Tayikistán

En este país se eliminó del calendario oficial las festividades ajenas a la tradición islámica mayoritaria. Desde 2015, están prohibidos los árboles de Navidad, los disfraces de Papá Noel, los regalos y los fuegos artificiales.

Somalia

Desde 2015 también, las autoridades prohibieron cualquier manifestación religiosa no islámica en espacios públicos, argumentando razones culturales y de seguridad. Los extranjeros solo pueden celebrar en la privacidad de sus hogares, sin música ni decoraciones visibles.

