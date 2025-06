Putin apoya a Irán tras los ataques de EE. UU. e Israel: “No tienen fundamento”

El presidente ruso, Vladímir Putin, le da la mano al ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, durante un encuentro en el Kremlin. Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó el lunes los ataques contra Irán, estrecho aliado del Kremlin, calificándolos de “agresión no provocada, sin fundamento ni justificación”, durante una reunión en Moscú con el jefe de la diplomacia iraní. No obstante, no le ofreció ayuda militar públicamente a Teherán.

Estas declaraciones del presidente ruso se conocieron tras los bombardeos estadounidenses del fin de semana, que tuvieron como objetivo instalaciones nucleares iraníes, y luego de los ataques israelíes que se intensificaron en los últimos diez días.

“Es una agresión no provocada contra Irán, que no tiene ningún fundamento ni justificación”, lamentó Putin ante el ministro iraní, Abás Araqchi, durante una intervención en el Kremlin, transmitida por la televisión rusa.

“Nos esforzamos por brindar nuestra ayuda al pueblo iraní”, añadió, expresando su “satisfacción” por recibir a Araqchi para “discutir todos estos temas candentes y reflexionar juntos sobre cómo salir de la situación actual”.

El mandatario ruso no precisó durante esta intervención pública si Moscú está dispuesto a ofrecer a Teherán ayuda militar en su conflicto con Israel, a pesar de que, según Kiev y sus aliados, Irán suministró drones explosivos a Rusia que fueron utilizados en su ofensiva a gran escala contra Ucrania.

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, que elogió las relaciones “muy estrechas” con Moscú, denunció la “agresión injustificada” de Israel y Estados Unidos contra su país, el cual, en respuesta, “ejerce su derecho legítimo a la legítima defensa”.

Desde el 13 de junio, el primer día de los bombardeos israelíes contra Irán, Putin se declaró “dispuesto a desempeñar un papel de mediador para evitar una nueva escalada de tensiones”, según el Kremlin.

Pero su propuesta fue recibida con frialdad por la Unión Europea, ya que Bruselas considera que Rusia no puede “ser un mediador objetivo” en medio de la ofensiva que su Ejército lleva a cabo en Ucrania desde 2022.

La relación entre Moscú y Teherán

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e Israel han especulado públicamente sobre el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, así como sobre un cambio de régimen, Rusia cree que eso podría empujar a toda la región al abismo de una gran guerra.

Moscú y Teherán tienen una alianza estratégica. Si bien Rusia compró armas a Irán y firmó un acuerdo de asociación de 20 años a principios de 2025, el acuerdo publicado no contiene una cláusula de defensa mutua.

De momento, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aseguró el lunes que Irán tiene pleno derecho a la legítima defensa y calificó la asociación entre Moscú y Teherán de “inquebrantable”, según informaron las agencias de noticias estatales.

Cuando se le preguntó si Irán había solicitado asistencia militar a Rusia, Ryabkov aseguró ante Interfax que Moscú estaba trabajando con Teherán en múltiples áreas y que sería irresponsable revelar más detalles sobre su cooperación.

Tras los ataques estadounidenses, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU llevada a cabo el domingo, Rusia, China y Pakistán propusieron que se adopte una resolución pidiendo un cese al fuego inmediato e incondicional en Oriente Medio.

El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, recordó que en 2003 el exsecretario de Estado estadounidense, Colin Powell, argumentó ante dicho organismo que el presidente iraquí, Sadam Huseín, constituía un peligro inminente para el mundo, debido a las reservas de armas químicas y biológicas del país.

“Una vez más se nos pide que creamos los cuentos de hadas de Estados Unidos, que una vez más inflijamos sufrimiento a millones de personas que viven en Oriente Medio”, dijo el diplomático: “Esto consolida nuestra convicción de que la historia no les ha enseñado nada a nuestros colegas estadounidenses”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com