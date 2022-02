¿Putin ya invadió Ucrania? Cinco puntos claves para entender lo que está pasando

Ucrania declaró el estado de excepción y movilizó a los reservistas de 18 a 60 años de edad, además de que llamó a los ciudadanos ucranianos en Rusia -unas tres millones de personas, según algunas estimaciones- a salir de ese país “inmediatamente”. Foto: ZURAB KURTSIKIDZE

Lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso desde la Casa Blanca: “Es el comienzo de una invasión a Ucrania”. Las palabras llegaron después de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, en Ucrania.

Biden anunció una “tanda” de sanciones contra el gobierno ruso, poniendo en la mira al sector financiero, al decretarse el “bloqueo total” contra el VEB, la banca pública de desarrollo; y el PSB, ligado al sector de defensa ruso. Igualmente, el presidente estadounidense decidió sancionar a las élites rusas y a sus familias. “Ellos comparten las ganancias corruptas de las políticas del Kremlin y deben compartir el dolor también”, dijo.

Muchos temen que la crisis pueda desembocar en el peor conflicto en Europa desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirmó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, al advertir que “las tensiones entre Rusia y Ucrania se han convertido en la mayor amenaza a la seguridad de Europa desde entonces”.

Entretanto, Rusia ha comenzado a evacuar a su personal diplomático de Ucrania y la bandera rusa ya no ondea sobre su embajada en Kiev. Estados Unidos ya había cerrado la suya.

1 ¿Putin ya invadió Ucrania?

El martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, había estimado que la invasión ya había “comenzado”, pero funcionarios de su gobierno dijeron que no tenían aún pruebas independientes de movimientos de tropas rusas al interior del territorio ucraniano. “No podemos confirmar todavía que el ejército ruso ya se haya desplazado en el Donbás”, explicó el responsable de Defensa. Sin embargo, “tenemos razones para creer que ya han penetrado” en los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, manifestó.

2. ¿Qué fuerzas tiene Putin en la frontera?

Putin tiene “cerca del 100 %” de las fuerzas necesarias para invadir Ucrania, según Estados Unidos. El presidente ruso está “tan listo como puede estarlo” para una invasión a gran escala de Ucrania, con “cerca del 100 %” de las fuerzas militares necesarias ya en posición, estimó el miércoles un alto funcionario estadounidense. Putin “dispone de casi el 100 % del conjunto de fuerzas que habíamos calculado que podría desplegar” para invadir Ucrania, indicó un responsable de la Defensa bajo la cobertura del anonimato.

Según esta fuente, el 80 % de más de 150.000 soldados rusos presentes en las fronteras ucranianas están “en orden de batalla”, organizados en formación de ataque a algunos kilómetros de la frontera. El presidente ruso está “tan listo como puede estarlo”, advirtió el funcionario añadiendo que la decisión “de avanzar o no estaba en manos de Putin”. “Ellos pueden ir en cualquier momento”, señaló.

El martes, el mandatario ruso obtuvo la autorización parlamentaria de desplegar tropas en Ucrania, en el caso de ser necesario, y volvió a exigir que el gobierno ucraniano renuncie a la idea de entrar en la OTAN, así como a la que la exrepública soviética, de 14 millones de habitantes, se convierta en un país “desmilitarizado”.

En la región rusa de Rostov, a unos 50 kilómetros de la frontera, las fuerzas rusas están estacionadas en gran número con camiones militares, lanzacohetes y obuses, pero sin señales de actividad particular, según los periodistas de la AFP. Entretanto, los soldados ucranianos se preparan en caso de un ataque ruso. Según reportes de The New York Times, en Zaitseve, en la región separatista de Lugansk, los soldados mantuvieron sus posiciones en medio de las explosiones que se sintieron el miércoles. Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, dijo: “Nuestro ejército está listo” para defenderse de un ataque.

3 ¿Ucrania podría enfrentar a Rusia?

En Kiev, la capital de Ucrania, los habitantes no han abandonado su rutina. Mientras tanto, el país declaró el estado de excepción y movilizó a los reservistas de 18 a 60 años de edad, además de que llamó a los ciudadanos ucranianos en Rusia -unas tres millones de personas, según algunas estimaciones- a salir de ese país “inmediatamente”.

El Consejo de Seguridad de Ucrania pidió al Parlamento declarar el estado de excepción y el legislativo lo aprobó. El mecanismo empieza a regir a partir del 24 de febrero, a lo largo de 30 días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que “el futuro de la seguridad europea” se decidiría en Ucrania, en momentos en los que 150.000 soldados rusos están desplegados en sus fronteras, según informes de Estados Unidos.

4 ¿Las sanciones detendrán a Putin?

Tras calificar las maniobras de Moscú de “declaración de guerra”, un paso que la Casa Blanca no ha dado de momento, el senador republicano Lindsey Graham llamó a Estados Unidos a “destruir el rublo”, la moneda rusa, y a “aplastar el sector petrolero y gasístico ruso”.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, resaltó que las sanciones se agregarían a medidas económicas “rápidas y severas” preparadas por Washington y sus aliados en caso de invasión. Estados unidos amenazó, por ejemplo, con cortar el acceso de bancos rusos a transacciones en dólares y de prohibir la venta a Rusia de tecnología estadounidense. Un alto funcionario estadounidense advirtió que “ninguna institución financiera rusa está a salvo si avanza la invasión”. Nuevos ataques contra Ucrania podrían conllevar sanciones contra los grandes bancos Sberbank y VTB, señaló el responsable que pidió no ser identificado.

Además, unos controles a la exportación que detendrían el flujo de componentes de alta tecnología hacia Rusia son también un “elemento clave de nuestras potenciales sanciones”, agregó, calificando esas medidas de “verdaderamente potentes”, pues se trata de una “tecnología crucial que Rusia necesita para diversificar su economía”.

Rusia prometió una respuesta “fuerte” y “dolorosa” a las sanciones estadounidenses. Las medidas siguen siendo modestas en comparación con las anunciadas en caso de invasión, y Moscú cuenta con casi 640.000 millones de dólares en reservas de divisas y 183.000 millones en un fondo soberano para hacerles frente.

A esto se suma la decisión de Joe Biden de sancionar a la empresa encargada de operar el gasoducto Nord Stream 2, luego de que Alemania suspendiera la autorización de dicho enclave. Si este proyecto estuviera funcionando, se estarían enviando 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde Rusia hasta Europa.

5 ¿Qué dicen los líderes mundiales?

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo se enfrenta a “un momento de peligro” y denunció las “violaciones de la integridad territorial y la soberanía” de Ucrania.

La Unión Europea convocó para el jueves una cumbre, denunciando las “acciones agresivas” de Rusia. La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, consideró que una invasión de Ucrania era “muy probable”. Además, el papa Francisco lamentó los “escenarios cada vez más alarmantes” sobre ese conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el martes que las últimas decisiones rusas equivalen al “comienzo de una invasión”, pero añadió que “aún hay tiempo para evitar lo peor”.

Alemania congeló el gigantesco proyecto de gasoducto Nord Stream II, que debe llevar más gas ruso al país, y Biden anunció un “primer tramo” de sanciones para impedir que Moscú consiga fondos occidentales para pagar su deuda.

