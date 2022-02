¿Qué quiere Rusia en Ucrania? El conflicto escala mientras Francia intenta mediar

Emmanuel Macron afirmó que el acuerdo de Minsk es la mejor forma de solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, la cuestión es que las dos partes tienen interpretaciones distintas sobre él. Foto: Sergei Supinsky - Agencia AFP

Emmanuel Macron siguió con su agenda de visitas a Rusia y Ucrania. Luego de salir del diálogo que sostuvo con Vladimir Putin, el presidente francés se reunió con Volodymyr Zelensky, en un intento por continuar su apuesta diplomática en Kiev, en medio de las tensiones que vive la región.

Aunque el Kremlin aseguró que había “semillas de razón” en las propuestas que Macron hizo durante la reunión con su homólogo, el portavoz de Putin, Dmitri S. Peskov, rechazó los informes que indican que los dos líderes llegaron a algún tipo de acuerdo para desescalar el conflicto. Según detalló el mandatario francés: “Ahora es posible hacer avanzar las negociaciones. Por mi parte, creo que hay soluciones concretas y prácticas que nos permiten avanzar. No podemos resolver esta crisis en unas horas de conversaciones, serán el día, las semanas y los meses venideros los que nos permitan avanzar”.

Sin embargo, desde Rusia se siguen escuchando los mismos reparos. En palabras de Peskov: “Hasta ahora, no vemos ni sentimos la disposición de nuestros homólogos occidentales para tener en cuenta nuestras preocupaciones”. Además, con relación al supuesto pacto de desescalar el conflicto, agregó: “Esto está mal en su esencia. Moscú y París no pudieron hacer ningún trato, es simplemente imposible. Francia es un país líder en la Unión Europea, Francia es miembro de la OTAN, pero París no es el líder allí. En este bloque manda un país muy diferente. Entonces, ¿de qué tratos podemos hablar?”.

Según se lee en The New York Times, algunos analistas temen que el rol de Putin en la diplomacia, impulsada por Macron, sea solo una estrategia para ganar tiempo y fortalecerse en aras de la posible invasión a Ucrania. El medio estadounidense, en referencia a ello, menciona que el ministro de Defensa ruso notificó a través de un comunicado que seis grandes lanchas de desembarco de las Flotas del Báltico y del Norte de la Armada rusa, capaces de transportar miles de tropas, habían sido enviadas a las aguas frente a Ucrania en el Mar Negro.

¿Qué dijo Ucrania?

El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que Ucrania no cruzaría las “líneas rojas” que infringen su soberanía en las negociaciones sobre un acuerdo con Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky dijo: “Realmente no confío en las palabras. Creo que todos los políticos pueden ser transparentes tomando medidas concretas. La apertura es genial, siempre y cuando no sea un juego”, advirtió.

El temor de Ucrania es la injerencia que Rusia puede tener en los asuntos de la política exterior ucraniana. Según se lee en el diario estadounidense, la cuestión de fondo es la intención de Moscú de hacer que Kiev acepte los términos del acuerdo, negociado en Minsk, Bielorrusia, en 2015. Justamente fue sobre este punto del cual Macron se agarró: el mandatario afirmó que dicho acuerdo es la mejor forma de solucionar el conflicto. El problema, como se lee en The Guardian, es que las dos partes tienen una interpretación distinta sobre él. Por un lado, el Kremlin dice que el gobierno de Zelenskiy necesita reconocer a los separatistas pro-Moscú en los territorios orientales de Donetsk y Luhansk. Por el otro, Kiev insiste en que los separatistas deben desarmarse antes de que se pueda encontrar una solución política.

