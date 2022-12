¿Qué tanto recuerda de 2022? Estos fueron los hechos que marcaron al mundo

Estados Unidos estima en más de 240.000 el número de víctimas del conflicto en Ucrania. Foto: AFP - ALEKSEY FILIPPOV

No solo es usted: la pandemia ha hecho a las personas más olvidadizas, según Amir-Homayoun Javadi, profesor titular de psicología cognitiva y neurociencia cognitiva en la Universidad, y ha dificultado la creación de nuevos recuerdos.

“A veces somos un poco más duros con nosotros mismos. Pensamos, ‘Oh, ¿cómo olvidé esto? Esto es algo que debería ser tan natural para mí almacenar’. Pero resulta que sucedió algo durante la codificación que hizo que, para empezar, fuera imposible siquiera incorporar esta memoria. Entonces, si estamos privados de sueño, si estamos estresados, si tenemos un millón de cosas en mente, es mucho más probable que seamos distraídos de esa manera y luego lo atribuyamos a algún tipo de olvido”, explica.

Este año también estuvo marcado por agitaciones y momentos estresantes. Al menos una veintena de hechos sacudieron al mundo. ¿Recuerda cuáles? Una investigación de The New England Journal of Medicine sugiere que intentar un crucigrama con regularidad puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo leve, una etapa temprana de la pérdida de memoria, en algunas personas. Así que reunimos los hechos más significativos de 2022 en este crucigrama para que ejercite su memoria y no se le oliven las noticias que nos marcaron a todos.

A continuación, le dejamos una selección de las noticias más leídas por nuestros lectores:

