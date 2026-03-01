La historia del rey que huyó de Irán y el príncipe que hoy reclama el trono

Reza Pahlaví pedía en esta presentación el cambio de régimen en Irán. Reclama el trono de la monarquía que mandó en el país antes de la Revolución Islámica. EFE/EPA/JIM LO SCALZO Foto: EFE - JIM LO SCALZO

¿Sabían que Irán tuvo un rey y que hay un príncipe en el exilio que reclama el trono? Esta historia no es tan sencilla y hoy cobra fuerza, pues tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, quien según Donald Trump murió durante los bombardeos en Teherán, sería uno de los que aspira a mandar en Irán. Se llama Reza Ciro Pahlaví, nacido en Teherán en 1960 y quien desde el exilio en Washington D. C. quiere ser una figura de transición. Esta es la historia.

Resulta que Irán no siempre fue un régimen teocrático y estuvo gobernado por los ayatolas (es decir, los representantes de Mahoma en la tierra). El país tuvo una monarquía que ostentó el poder durante años. En 1925, Reza Shah Pahlaví derrocó a la dinastía Qajar y se proclamó rey de Irán. Sin embargo, fue obligado a renunciar en 1941 porque lo acusaban de tener simpatías con Hitler.

Subió al trono su hijo, Mohammad Reza Pahlaví, quien gobernó hasta la Revolución Islámica en 1979, cuando fue derrocado por el movimiento encabezado por el ayatola Jomeiní y huyó al exilio. Aunque su reinado significó importantes transformaciones como mejorar la educación, la industria y otorgar derechos políticos a las mujeres, al mismo tiempo persiguió a la oposición y era señalado de ser un títere del Reino Unido y de Estados Unidos.

Su reinado generó descontento entre los religiosos chiíes, estudiantes y trabajadores. El monarca creó la policía secreta (SAVAK), que aplacaba con mano dura a quien se resistiera a los decretos reales. Durante la década de los 60, el país sufrió ley marcial; había desigualdad social y falta de libertades políticas.

Fue en 1978 cuando estallaron las protestas en todo el país, alentadas desde Francia por Jomeiní, quien grababa discursos en casetes y los hacía circular entre obreros, campesinos y estudiantes. Sus palabras alentaban la revolución para defender el islam.

En enero de 1979 el Shah, gravemente enfermo de cáncer, no aguantó más la presión y anunció que se iba de vacaciones. Tomó un avión, que él mismo piloteó, y huyó de Irán con toda su familia, que tuvo que enfrentar el rechazo de varios países. Buscando un lugar para establecerse pasaron por Marruecos, México, Bahamas y hasta Ecuador. Finalmente, en Egipto encontraron refugio.

Pero la tragedia familiar no cesó. El sha Pahlaví murió de cáncer en 1980 en El Cairo; su hija, la princesa Leila, que tenía 9 años cuando su padre murió, no superó esa pérdida; otro hijo, el príncipe Alireza Pahlaví, se quitó la vida diez años después en Estados Unidos.

¿Quién es el príncipe?

Queda Reza Ciro Pahlaví, quien nació en Teherán en 1960 y hoy reclama el trono; se declaró hace años heredero del trono de Irán en el exilio. Fue cadete de la Fuerza Aérea Imperial Iraní y fue enviado a EE. UU. para formarse como piloto en 1978.

Dice que es la figura que puede ayudar a Irán a recuperar su camino. Reclama el trono desde hace varios años, pero muchos lo ven como símbolo de una monarquía que gobernó mal el país. “No tengo una corona, tengo una causa”, dice.

Pero no controla nada en Irán y pocos lo conocen en ese país. Celebró este sábado los bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán y le pidió al pueblo unirse para el cambio, la respuesta ha sido tímida. Lo que sigue para Irán sigue siendo incierto, las próximas horas serán definitivas.

