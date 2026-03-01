¿Quién manda en Irán tras la muerte de Jamenei? El mecanismo secreto de sucesión

Desde la Revolución, Irán ha tenido dos líderes supremos: Alí Jamenei (i), rezando y el primer ayatola, Ruholá Jomeiní, quien murió en 1989. Comienza el proceso de sucesión del líder supremo, tras los ataques de EE. UU. EFE/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: EFE - IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

Si, como informó Donald Trump, el ayatolá Alí Jamenei está muerto, ¿quién asumirá el poder en Irán?

Esta no es una pregunta más en medio de los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre Irán el sábado en la madrugada. La operación “Furia Épica” tenía como...