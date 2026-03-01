Publicidad

¿Quién manda en Irán tras la muerte de Jamenei? El mecanismo secreto de sucesión

El ayatolá Alí Jamenei no era una ficha más. Nada se movía en ese país sin su autorización. Su gran poder se sostenía en una red de alianzas a todo nivel. Comienza la pugna por la sucesión.

Redacción Mundo
01 de marzo de 2026 - 12:57 a. m.
Desde la Revolución, Irán ha tenido dos líderes supremos: Alí Jamenei (i), rezando y el primer ayatola, Ruholá Jomeiní, quien murió en 1989. Comienza el proceso de sucesión del líder supremo, tras los ataques de EE. UU. EFE/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Desde la Revolución, Irán ha tenido dos líderes supremos: Alí Jamenei (i), rezando y el primer ayatola, Ruholá Jomeiní, quien murió en 1989. Comienza el proceso de sucesión del líder supremo, tras los ataques de EE. UU. EFE/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Foto: EFE - IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

Si, como informó Donald Trump, el ayatolá Alí Jamenei está muerto, ¿quién asumirá el poder en Irán?

Esta no es una pregunta más en medio de los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre Irán el sábado en la madrugada. La operación “Furia Épica” tenía como...

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 48 minutos
Jameini y sus retoños están disfrutando vírgenes a la lata.
