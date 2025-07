¿Quiénes son los drusos y qué tienen que ver con los ataques de Israel en Siria?

Drusos del Golán y Galilea intentaron cruzar la zona de contención para entrar a Siria. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Israel bombardeó el miércoles el cuartel general del Ejército sirio en Damasco, tras la amenaza de intensificar sus ataques contra las fuerzas gubernamentales si no se retiran de Sweida, ciudad de mayoría drusa en el sur de Siria, donde murieron más de 300 personas en varios días de violencia.

Los enfrentamientos comenzaron el domingo entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas, después del secuestro de un comerciante de verduras druso, que desencadenó una serie de raptos en represalia, según la versión del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Las fuerzas del Gobierno sirio anunciaron el lunes su intervención para frenar la violencia, y fueron desplegadas el martes en la ciudad de Sweida, hasta entonces en manos de combatientes drusos.

El OSDH, testigos y grupos drusos acusaron a la fuerza pública de numerosos abusos, como ejecuciones sumarias de civiles y saqueos. Según esta ONG, 300 personas murieron desde el inicio de la violencia, que llevó a las fuerzas gubernamentales a intervenir. La mayoría son combatientes de ambos lados, así como 40 civiles drusos, de los cuales 27 murieron ejecutados de forma sumaria por las fuerzas del Gobierno.

La Presidencia siria prometió investigar los incidentes y “castigar a todos aquellos” que cometan crímenes contra los residentes de Sweida. Israel, que ocupa y anexó la mayor parte de los Altos del Golán sirios, donde vive una importante población drusa, reiteró en los últimos días que no permitirá ninguna presencia militar en el sur de Siria, cerca de su frontera común.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que su país “no abandonará a los drusos en Siria” y que el Ejército operará en la región de Sweida “para eliminar a las fuerzas que atacaron” a ese grupo.

¿Quiénes son los drusos?

Ellos forman una influyente minoría de Oriente Medio, presente en Israel, Líbano y Siria. “Son una comunidad supratribal que trasciende el espacio y la geografía”, explicó Makram Rabah, profesor de Historia en la Universidad Americana de Beirut.

Los más de un millón de drusos de Oriente Medio “han desempeñado un papel muy importante” en la región, apuntó el docente, quien añadió que ellos forman parte de las “comunidades fundadoras” de Líbano y Siria.

¿Cuáles son sus tradiciones y religión?

El pensamiento druso surgió en Egipto a principios del siglo XI como una secta dentro del chiismo. La corriente dominante del islam sigue considerándolo una corriente esotérica.

Envuelto en una forma de secretismo, incorpora elementos místicos, como la creencia en la reencarnación. La comunidad no acepta nuevos conversos y desaconseja los matrimonios fuera de ella.

El surgimiento de esta fe se vio influido por otros conceptos religiosos y filosóficos, en particular los del griego Platón, según una fuente familiarizada con los rituales drusos.

Las fiestas religiosas coinciden con el calendario musulmán. La vestimenta tradicional es negra. Los hombres llevan gorros o turbantes blancos, y las mujeres se cubren la cabeza y parte del rostro con un largo velo blanco.

¿Dónde viven los drusos?

Antes del inicio de la guerra civil siria en 2011, se calculaba que unos 700.000 drusos vivían en ese país. Según el académico, poeta y calígrafo Sami Makarem (1931-2012), ellos empezaron a emigrar al sur de Siria en el siglo XVI, a una región conocida actualmente como Yabal al Druze, en la provincia de Sweida.

Los drusos sirios se concentran principalmente en ese bastión, en la provincia vecina de Quneitra y en los suburbios de Damasco, sobre todo en Jaramana y Sahnaya.

Unos 200.000 drusos viven en Líbano, principalmente en el centro montañoso y en el sur del país, cerca de las fronteras con Israel y Siria, según las estimaciones. En Israel, unos 153.000 drusos son ciudadanos israelíes y viven principalmente en el norte.

En los Altos del Golán sirios, anexados por Israel, más de 22.000 drusos tienen estatuto de residentes permanentes. Solo 1.600 han aceptado adoptar la nacionalidad israelí, mientras que el resto sigue apegado a su identidad siria.

Algunos drusos del sur de Siria también se han asentado en la vecina Jordania, donde se calcula que la comunidad cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros. Según Rabah, los drusos “no reconocen” las fronteras trazadas, sobre todo porque hay muchos matrimonios entre drusos en toda la región. Fuera de Oriente Medio, la diáspora drusa se ha extendido a Norteamérica, Suramérica y Australia.

La política de los drusos

Los líderes drusos han sido una fuerza motriz del nacionalismo en Oriente Medio desde el Imperio otomano.

En Siria, el líder druso Sultán Pacha al Atrache, que dirigió una insurrección entre 1925 y 1927, fue precursor de la independencia de Siria de Francia, conseguida en 1946.

En Líbano, el líder druso Kamal Jumblatt desempeñó un papel clave desde la década de 1950 hasta su asesinato en 1977, ordenado por Siria durante la guerra civil.

Desde que el presidente sirio Bashar al Asad fue derrocado en diciembre del año pasado, Israel ha hecho una serie de gestos de apertura hacia los drusos.

Walid Jumblatt, de 76 años y que tomó el relevo de su padre, instó a los drusos de Siria a rechazar la “injerencia israelí”. Así pues, los líderes reafirmaron su lealtad a una Siria unida, aunque algunos pidieron protección internacional por la violencia. En Israel, el líder espiritual druso, el jeque Mowafaq Tarif, le pidió al Estado que protegiera a los drusos sirios.

