Malasia retomará búsqueda del avión del vuelo MH370, desaparecido hace más de 10 años

El Gobierno de Malasia anunció este miércoles su plan para reanudar el próximo 30 de diciembre la búsqueda del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo en marzo de 2014, poco después de despegar de Kuala Lumpur con rumbo a Pekín.

“(La compañía) Ocean Infinity y el Gobierno malasio confirman que comenzarán (el 30 de diciembre) las operaciones de búsqueda durante un total de 55 días, de forma intermitente”, apunta el comunicado del Ministerio de Transporte de Malasia, fechado este miércoles.

Ocean Infinity es una compañía de robótica y exploración de fondos marinos con sede en EE. UU. y Reino Unido que lleva años colaborando en la búsqueda del avión, desaparecido el 8 de marzo de 2014 unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a la capital china.

El aparato fue perdido de vista después de abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, cuando en principio se desvió de su ruta hacia el sur del Índico, sin que se conozcan aún las causas.

A bordo del Boeing 777 viajaban 153 chinos, 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, dos iraníes, un ruso, un holandés y un taiwanés.

Inicialmente, Malasia, China y Australia realizaron una búsqueda conjunta en unos 120.000 kilómetros cuadrados en el Índico, pero finalizaron las operaciones en enero de 2017 al no encontrar los restos.

Ocean Infinity también trató de localizar el avión en un área de unos 100.000 kilómetros cuadrados entre enero y junio de 2018 sin éxito.

El pasado abril, el Gobierno malasio afirmó que el operativo para buscar la aeronave había sido pausado por “no ser la época” idónea para ello, pero adelantó que se reanudaría a final de este año.

El comunicado de hoy dice que la búsqueda se emprenderá en un “área específica con la mayor probabilidad de que allí se localice el aparato”, en virtud del acuerdo entre Ocean Infinity y el Gobierno malasio, sin dar más detalles.

El pasado febrero, la compañía afirmó que la búsqueda se basa en información “creíble” y se centrará en una zona que “se pasó por alto” durante misiones pasadas.

