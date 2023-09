Revelan carta que envió el padre de Daniel Sancho a familia de Edwin Arrieta

El actor español Rodolfo Sancho a su llegada al aeropuerto de Barajas tras visitar en Tailandia a su hijo, Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Foto: EFE - Kiko Huesca

Darling Arrieta, hermana del cirujano colombiano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta, decidió hacer pública la carta que el padre del confeso asesino del caso, Daniel Sancho, le envió a su familia tras conocer lo sucedido.

“El día 4 de agosto recibí un mensaje de un móvil español, desconocido para mí, de una persona que me estaba hablando como si fuera el padre de Daniel Sancho. No quise darle ninguna información; es decir, no quise decir ante los medios que había recibido alguna información porque no sabía si este mensaje era de parte de Rodolfo (Sancho)”, confesó Darling Arrieta al programa español Mañaneros de la TVE.

La hermana de Arrieta, que se encuentra en España, confirmó que el número del que procedía el mensaje era del actor Rodolfo Sancho. En esta comunicación, el padre de Daniel Sancho le expresa su “más sentido pésame” a la familia de Arrieta.

“Hola, Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero es que quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado”, dijo Rodolfo Sancho.

En la comunicación, enviada el 4 de agosto, Sancho también dice que su hijo “tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho”.

“He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos, estoy en tu disposición en este número. (Espero que) tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla”, concluyó Rodolfo Sancho.

La revelación de la hermana de Arrieta llega en la etapa final de la investigación que dirigen las autoridades tailandesas sobre este caso. La policía tailandesa concluyó que Daniel Sancho asesinó de forma premeditada a Arrieta para no tener más relaciones sexuales con él, explicó el martes un alto oficial tras cerrar la investigación.

“Tenemos suficientes pruebas para que un tribunal lo condene. Esto no fue un accidente, quería matarlo porque hubo una compra de cuchillos y un hacha”, dijo el subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hakparn.

“El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin”, explicó al presentar las conclusiones de la investigación ante la prensa.

“No fue un accidente, hubo preparación”, insistió.

Bajo la ley tailandesa, el asesinato premeditado puede comportar una condena a muerte, aunque el reino asiático casi no aplica estas sentencias (la última ejecución se remonta a 2018). La familia de Arrieta, por motivos religiosos, se opone a dicho castigo.

“Pero sí queremos una pena ejemplar, puede ser incluso la cadena perpetua”, explicó a la AFP Miguel González, apoderado legal de los familiares.

*Con información de AFP.

