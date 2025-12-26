Rusia planea instalar una central nuclear en la Luna en la próxima década

Rusia apuesta por energía nuclear en la Luna para no quedarse atrás en la nueva carrera espacial. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Rusia planea instalar una planta de energía en la Luna en la próxima década para alimentar su programa lunar y una estación de investigación conjunta con China, en un contexto de renovada competencia entre las grandes potencias por la exploración del satélite de la Tierra, informó Reuters.

Según la agencia de noticias, la corporación estatal rusa Roscosmos firmó un contrato con la empresa aeroespacial Lavochkin Association para construir la instalación antes de 2036. Aunque el comunicado oficial no menciona explícitamente la palabra “nuclear”, entre las entidades involucradas figuran Rosatom, la corporación estatal de energía nuclear, y el Instituto Kurchatov, el principal centro ruso de investigación nuclear, lo que apunta claramente a ese tipo de tecnología, según Reuters.

Roscosmos explicó que la planta serviría para abastecer de energía a vehículos exploradores, un observatorio científico y la infraestructura de la Estación Internacional de Investigación Lunar, un proyecto conjunto con China.

“El proyecto es un paso importante hacia la creación de una estación lunar científica que funcione de manera permanente”, señaló la agencia espacial rusa en un comunicado citado por Reuters.

El anuncio llega en un momento delicado para el programa espacial ruso. Aunque Moscú se enorgullece de su legado en la carrera espacial desde que Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio en 1961, en las últimas décadas ha perdido terreno frente a Estados Unidos y, cada vez más, frente a China. Ese retroceso quedó en evidencia en agosto de 2023, cuando la misión no tripulada Luna-25 se estrelló contra la superficie lunar durante un intento de alunizaje.

Más allá del simbolismo, la idea de una central nuclear en la Luna responde a una necesidad práctica. Mantener una presencia humana o robótica sostenida requiere una fuente de energía estable y continua. La energía solar, aunque útil, enfrenta limitaciones importantes en el entorno lunar: las noches duran cerca de dos semanas, las temperaturas son extremas y el polvo puede dañar los equipos. En ese contexto, la energía nuclear aparece como una solución lógica, explicó el analista Faig Mahmudov en un artículo de opinión publicado por Caspian Post.

“Transforma un concepto de largo plazo en una señal de urgencia y ambición estratégica”, escribió Mahmudov, quien subrayó que anunciar un plazo de “una década” no es solo una cuestión técnica, sino también un mensaje político. Para Rusia, añadió, el anuncio ayuda a desplazar la narrativa desde los tropiezos recientes hacia la construcción de infraestructura futura.

Aunque los tratados internacionales prohíben el despliegue de armas nucleares en el espacio, no existe una prohibición sobre el uso de energía nuclear con fines civiles, siempre que se cumplan ciertas normas de seguridad. Aun así, el uso de reactores fuera de la Tierra plantea interrogantes sobre gobernanza, riesgos de lanzamiento y transparencia, advirtió Mahmudov.

Rusia no es el único país con planes similares. En agosto, la NASA también anunció su intención de instalar un reactor nuclear en la Luna para principios del año fiscal 2030.

“Estamos en una carrera hacia la Luna, en una carrera con China”, afirmó entonces el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien dijo que contar con energía es esencial para sostener la vida en la Luna y, eventualmente, facilitar misiones humanas a Marte.

