Sistemas Patriot e Irán: lo que dejaron las reuniones de Trump con Zelenski y Netanyahu

Fotografía difundida en la cuenta de la red social X del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aparece junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: EFE - @ZelenskyyUa

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sentó este martes en la Casa Blanca con dos de los interlocutores más claves de su segunda administración en el plano internacional: el ucraniano Volodímir Zelenski y el israelí Benjamín Netanyahu. El primero de ellos mencionó que hablaron de diplomacia y de que Ucrania produzca sistemas Patriot. Con el segundo conversó sobre Irán.

“Fue una buena reunión”, escribió el dirigente de Kiev: “El presidente y yo hablamos sobre las licencias para la producción del interceptor Patriot y otras ideas que podrían ser útiles”. Tras un encuentro de una hora y a puerta cerrada, el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kyrylo Budanov, citado por The Kyiv Independent, declaró que ambos acordaron “intensificar el proceso de negociación en todos los niveles”.

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Esto ocurrió después de que Zelenski conversara por teléfono con Steve Witkoff y Jared Kushner, dos altos funcionarios enviados por Trump para liderar los esfuerzos de Washington para negociar un acuerdo entre Ucrania y Rusia.

Según una persona con conocimiento directo de la conversación, esa llamada no incluyó propuestas detalladas. En cambio, Witkoff y Kushner informaron a Zelenski que la Casa Blanca está preparando un marco de negociación revisado, de acuerdo con la información del medio de comunicación ucraniano.

Zelenski llegó a la reunión de este martes en Washington aún lidiando con las repercusiones internas del cese de su ministro de Defensa y del jefe del Ejército, con la idea de reactivar las estancadas conversaciones de paz y de impulsar una mayor ayuda estadounidense en materia de armamento, especialmente en defensa aérea.

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Así fue la reunión entre Trump y Netanyahu

Por su parte, un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí citó a un funcionario anónimo que asistió al encuentro. Él afirmó que ambos líderes mantuvieron “una excelente y exhaustiva conversación sobre los temas clave del momento, principalmente Irán”, y que “reafirmaron su firme compromiso de garantizar que Irán nunca posea armas nucleares”.

Netanyahu describió el encuentro como “excelente” y “uno de los mejores que hemos tenido”. También celebrado a puerta cerrada y ante cualquier insinuación de que él y Trump estuvieran en malos términos, dijo poco después: “Fue una reunión con plena cooperación, con apoyo mutuo, con entendimiento sobre el objetivo común de que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos”.

Llamó a Trump “amigo”, de acuerdo con la información del medio The Times of Israel, y añadió que fue “una oportunidad para intercambiar ideas y también para coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro de Israel”. Según un funcionario, no se habló de las retiradas de Gaza y Líbano, ni de la violencia en Cisjordania.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió en la red social X que las reuniones que sostuvo Trump este martes fueron “positivas y productivas”.

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