Sudáfrica: el escándalo de los billetes que tiene en líos al presidente Ramaphosa

Ramaphosa, de 70 años, ha sido acusado de tener moneda extranjera no declarada y de evadir impuestos. Foto: EFE - KIM LUDBROOK

El partido gobernante de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (CNA), dijo que bloquearía los intentos de destituir al presidente del país, Cyril Ramaphosa, en una votación que se iba a llevar a cabo este martes en el Parlamento y que era crucial para su continuidad en el cargo. Sin embargo, la Cámara baja del Parlamento aplazó una semana la votación, pues se determinó que debía ser en persona y manual.

Por ese motivo, los miembros del comité pospusieron hasta el 13 de diciembre la sesión para permitir la presencia física de los 400 diputados que componen la Cámara baja, que deben viajar a Ciudad del Cabo (sureste), donde está la sede del Parlamento.

La decisión se adoptó después de que Ramaphosa impugnó este lunes ante el Tribunal Constitucional del país, el informe que asegura que pudo violar varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala. En la demanda, Ramaphosa solicitó al tribunal que desestimara dicho informe, que él tilda de “ilegal”.

El informe amenaza seriamente el futuro político del presidente, líder del Congreso Nacional Africano, que gobierna el país desde 1994, al que la oposición presiona para forzar su dimisión.

️Un dato: la destitución del jefe del Estado requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara baja, en la que el partido gobernante controla 230 escaños (el 57,5 %). “De ahí que los analistas dicen que es muy poco probable que rompan filas en lo que se espera que sea una votación pública”, explicó John Eligon del New York Times.

¿Por dónde empezó todo el lío?

Un panel independiente, designado por el Parlamento, acusó al presidente de conducta grave después del robo en su finca privada de entre US$ 500.000 y US$ 5 millones en efectivo. Este dinero, supuestamente producto de la venta de ganado, estaba escondido en un sofá. ¿El problema? Ramaphosa, de 70 años, ha sido acusado de tener moneda extranjera no declarada y de evadir impuestos.

Sin decir que no informó a la policía sobre el robo, y presuntamente utilizó los recursos del Estado al ordenar a un guardaespaldas presidencial de alto rango que localizara a los ladrones, “quienes luego parecen haber sido sobornados”, informó The Guardian.

Dos jueces jubilados y un abogado, encargados de elaborar el informe sobre los hechos, explicaron que el mandatario pudo haber violado la Constitución, por lo que le recomendaron al Parlamento iniciar audiencias de juicio político, como informó el New York Times.

La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones y confirmó que se produjo un robo ese día, cuando Ramaphosa asistía a una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba. El mandatario alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma sustraída fue menor, de 580.000 dólares

Pero el presidente no está fuera de peligro, como lo mencionó John Eligon. “El mandatario todavía tiene que responder a varias otras investigaciones, incluso por parte del comité de integridad de la ANC, la oficina del fiscal nacional y el protector público, un organismo de control de la corrupción”, informó el Times.

