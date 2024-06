“Swifties por Palestina”: fans de Taylor Swift hacen activismo sin la cantante

Foto de referencia de una pulsera de una fanática de Taylor Swift con la bandera palestina. Foto: Archivo particular @tysrapputation - Archivo particular @tysrapputation

Por meses, seguidoras de Taylor Swift han esperado que la cantante se pronuncie sobre la situación en Gaza y que abogue por la seguridad de civiles palestinos. Para la artista estadounidense no es una posición fácil de adoptar, considerando no solo las reacciones que han enfrentado otras celebridades al pronunciarse sobre la guerra, sino que un comentario de ella podría poner en riesgo alguno de sus espectáculos pendientes en Europa. Sin embargo, su abultado grupo de seguidores ya no quiere esperar que actúe y se han puesto manos a la obra.

Con la etiqueta #SwiftiesForPalestine, seguidores y seguidoras de Taylor Swift han emprendido una campaña de activismo para visibilizar los horrores registrados cada día en la Franja de Gaza no solo en redes sociales, sino también por medio de actividades en los conciertos de la artista y en espacios compartidos por el grupo de fanáticos.

“Swifties (como se llama el grupo de seguidores de Swift), es hora de que lleven una bandera palestina al #TSTheErasTour. ¡Cada acción importa!”, escribió una fanática de la cantante. “Si asistes a algún espectáculo de épocas, ¡considera hacer e intercambiar pulseras palestinas!”, añadió otra en referencia al ritual de intercambiar manillas durante los espectáculos de la estadounidense.

La etiqueta ya cuenta con miles de reproducciones en varias plataformas de redes, mientras que poco a poco se empiezan a ver en los conciertos algunas acciones puntuales de solidaridad con Palestina. En el concierto de Swift en Lyon, Lila Ahssaini, una de las asistentes, optó por presentarse con una camiseta personalidad con el lema “Speak Now for Palestine (Habla ahora por Palestina, en español)”, que hacía un juego de palabras con uno de los álbumes de la cantante.

“Obviamente somos fans de Taylor, por lo que consideramos a Taylor como una familia”, dice Ahssaini. “Así que para nosotros era importante saber: ¿qué piensa ella al respecto?”, dijo Ahssaini, según recogió The Washington Post.

Si bien Swift ha abandonado poco a poco su postura de no involucrarse en política, respaldando incluso al presidente Joe Biden en su campaña de 2020 en Estados Unidos, es poco probable que la ganadora del Grammy hable sobre la guerra en Gaza en este momento, señalando amenazas a la seguridad de sus conciertos.

Para algunas fanáticas, el silencio ha causado molestia. Suha Syed, una musulmana india de primera generación en Nueva York, le comentó a The Post que no escuchará la música de Swift hasta que se pronuncie sobre los ataques de Israel en Gaza. “No quiero que ningún dinero o ingreso vaya a parar a ningún artista, no sólo a Taylor, que no haya hablado sobre este genocidio”, dijo.

Syed dice que no cree que Swift no se pronuncie porque “no entiende” lo que está pasando, como defienden algunas personas que ven con otros ojos el silencio de la artista. “Taylor es objetivamente una persona muy inteligente. La Universidad de Nueva York no otorga doctorados honoris causa a personas estúpidas”, sentenció la joven.

Otros simplemente han elegido tomar acciones puntuales, pese al silencio de la artista y restar importancia a si ella se pronuncia o no sobre lo ocurrido. Además de comunicar lo ocurrido en Gaza en redes sociales y en los eventos relacionados con Swift, los grupos de fans han creado grupos de chats para compartir campañas de recaudación de fondos para ayudar a la población palestina.

La crisis en Gaza, mientras tanto, continúa. Esta semana, el ministerio de Salud de la Autoridad Palestina afirmó que un adolescente murió por disparos de las fuerzas israelíes el sábado en Cisjordania ocupada, donde una fuente del ejército confirmó que las tropas abrieron fuego durante una operación.

Las condiciones planteadas por Hamás para alcanzar una tregua con Israel en Gaza empiezan a despertar críticas contra el movimiento islamista entre algunos habitantes del devastado territorio palestino, que le reprochan no lograr un acuerdo para terminar con la guerra que ha asolado sus vidas.

La operación de represalia lanzada por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza por los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado 37.232 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás. Pero algunos gazatíes, que han vivido en un estado de miedo y restricciones desde que Hamás asumiera el poder en el territorio palestino en 2007, culpan al movimiento islamista de la destrucción causada por la guerra.

Por otro lado, poco a poco crecen los temores de que Líbano, en donde se encuentra el grupo Hezbolá, aliado de Hamás, entre en el escenario de guerra. El conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en Gaza ha provocado un aumento de la violencia en la frontera norte de Israel con el Líbano. Allí, se intensificaron en las últimas semanas los intercambios armados entre el ejército israelí y Hezbolá, aliado de la organización palestina.

“El riesgo de que el conflicto se extienda a Oriente Medio es real y debe evitarse. Un gesto imprudente, un error de cálculo, podría provocar una catástrofe mucho más allá de la frontera y, francamente, inimaginable”, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com