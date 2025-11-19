Taiwán reparte manuales de seguridad a sus ciudadanos ante posible ataque de China

En esta fotografía tomada el 28 de octubre de 2025, un monitor a bordo del buque PP-10081 de la Guardia Costera de Taiwán muestra las condiciones marítimas en torno a Kinmen. Foto: AFP - I-HWA CHENG

¿Sabría usted qué hacer si se encuentra con un soldado de un país enemigo? Ese es el tipo de cuestiones que aborda la más reciente Guía Nacional de Seguridad Pública en Taiwán en medio del temor por una intervención china por la fuerza.

Desde esta semana, alrededor de diez millones de hogares taiwaneses han empezado a recibir la publicación oficial.

We’ll distribute “In Case of Crisis: #Taiwan’s National Public Safety Guide” to every household. At a time when the #PRC is escalating its threat & coercion, resilience is the key, & we’re preparing for it.https://t.co/YfcQblr72O pic.twitter.com/3JmgFHpAEj — Joseph Wu (@josephwutw) November 19, 2025

Aunque el manual, de tres capítulos y 29 páginas, no es nuevo, en esta ocasión sí lo es el hecho de que da instrucciones sobre qué hacer si los ciudadanos se encuentran con soldados enemigos. La respuesta: no acercarse. Tampoco deberían difundir fotos o videos en redes sociales en medio de una invasión.

Brinda también información sobre refugios antibombas para protegerse de ataques aéreos, la preparación de kits de emergencia y recalca, además, que cualquier afirmación de rendición de Taiwán debe considerarse falsa.

“El manual describe escenarios a los que Taiwán podría enfrentarse, desde el sabotaje de cables submarinos y ciberataques hasta las inspecciones de buques taiwaneses por parte de una “nación enemiga” como preludio de un conflicto, e incluso una invasión total", reportó la agencia Reuters.

Taiwán fue territorio japonés durante casi cinco décadas, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó a manos de la República de China. En medio de la guerra civil china, el gobierno de la República de China se refugió en la isla tras perder el territorio continental, mientras que los comunistas fundaron la República Popular China. Desde entonces, el estatus de Taiwán es un punto sensible en las relaciones regionales.

China considera a la isla parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para asegurar su soberanía.

Recientemente, los lazos entre China y Japón se han tensado luego de que la primera ministra de este último dijera que un eventual ataque armado de China contra Taiwán podría justificar una intervención militar japonesa para defender la isla.

