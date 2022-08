Tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán: cinco claves de la polémica

Un residente observa una noticia sobre la esperada visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Taipei, Taiwán. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

1. El conflicto entre Taiwán y China

Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China, se fundó en 1911 tras la caída del régimen imperial chino. Durante la Segunda Guerra Mundial, que para China comenzó en 1931 cuando Japón invadió la región de Manchuria, el gobierno del Partido Nacionalista Kuomintang (KMT), comandado por Chiang Kai-shek, optó por concentrar sus esfuerzos en luchar contra las milicias comunistas lideradas por Mao Zedong. Esto implicó un avance de las fuerzas japonesas a la vez que una pérdida de legitimidad en el propio pueblo chino que percibía en Japón una amenaza mucho peor. Así, tras una guerra civil donde los comunistas salieron ganadores contra el KMT, en 1949 se fundó la República Popular China, con capital en Pekín.

Las fuerzas del KMT, habiendo perdido el control territorial en China continental, se trasladaron a la isla de Taiwán. Mientras Taiwán se ve a sí mismo como un país autónomo, China lo percibe como una “provincia rebelde” y ha prometido recuperarla, de ser necesario, por la fuerza.

2. Rusia está con China; EE. UU., con Taiwán

Inicialmente la comunidad internacional reconocía al gobierno de Taipéi, capital de Taiwán y no al de Pekín. La cosa cambió en 1970 cuando, para contrarrestar las fuerzas de la Unión Soviética, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, reconoció a la República Popular China y dejó de reconocer a Taiwán. A partir de ahí, todos los países comenzaron a reconocer o a un Estado o al otro. Actualmente, Pekín mantiene relaciones diplomáticas con más de 175 países, en cambio Taipéi lo hace con 13.

Desde entonces, las dos naciones han tenido una convivencia tensa en términos políticos y militares. Mientras Rusia ha tomado el lado de China; Estados Unidos, aunque no tiene relaciones diplomáticas, mantiene una ‘sólida relación no oficial’ con Taiwán. Las tensiones militares entre ambos bandos vienen creciendo en las últimas décadas y ahora, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, Taiwán podría ser un escenario de enfrentamiento. Eso sí, los Estados Unidos difícilmente contarían con apoyo de Europa, que enfrenta en su propio territorio una amenaza existencial, y China tendría que comprometer su importante ascenso económico.

3. El principio de “una sola China”

Estados Unidos, históricamente, ha mantenido la política de que existe “una sola China”, una política que podría resumirse así: respalda al gobierno autónomo de Taiwán, reconoce la soberanía china y se opone a un intento de independencia total por parte de Taiwán y a una toma del poder por la fuerza por parte de China.

Aunque John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, insistió en que esa política no había cambiado y que Pelosi tenía derecho a decidir si visitaría Taiwán, China considera que los Estados Unidos no están siendo consecuentes, pues “violaron sus compromisos de mantener únicamente contactos no oficiales”.

4. Pelosi es conocida por irritar a China.

La presidenta de la Cámara Baja ha criticado a China desde siempre. Pelosi visitó Pekín en 1991, dos años después de que el Ejército chino abriera fuego contra los manifestantes en la plaza de Tiananmén, donde murieron cientos, si no es que miles de personas.

Pelosi, en compañía de otros congresistas y un grupo de reporteros, desplegó en la plaza una pancarta para conmemorar a los estudiantes muertos. La pancarta decía: “A los que murieron por la democracia en China”. Mike Chinoy, entonces corresponsal de CNN, recordó en un artículo esta semana que Pelosi se fue de la plaza en taxi. La policía china arrestó a los reporteros y los mantuvo detenidos durante algunas horas, escribió.

5. El equipo de seguridad nacional de Biden le advirtió a Pelosi que no fuera a Taiwán

Aún así, Biden no le pidió directamente a su copartidaria Nancy Pelosi que dejara de hacerlo. Esto, según el analista Thomas L. Friedman, para no verse blando frente a China de cara a las próximas elecciones legislativas en las que podrían tomar fuerza los republicanos. El sistema político estadounidense no le permite al presidente impedir una maniobra diplomática de la presidenta de la Cámara.

Pelosi es la funcionaria estadounidense de más alto nivel en ir a la isla desde 1997, cuando lo hizo el también presidente de la Cámara, el republicano Newt Gingrich. Sin embargo, en ese entonces la visita causó menos polémica e, incluso, visitó Pekín.

