Israel y Hamás liberan rehenes y prisioneros: comienza fase clave del plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontraron en el aeropuerto en Tel Aviv antes de la liberación de los rehenes israelíes y la entrega de prisioneros palestinos. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los veinte rehenes israelíes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de ese país. Con su llegada, se abre una nueva etapa del acuerdo, que incluye la entrega de los cuerpos de los 28 cautivos fallecidos que permanecen en el enclave palestino.

Tras ser recibidos por las fuerzas armadas, los liberados fueron trasladados a la base militar de Reim para una primera revisión médica y luego serán remitidos a tres hospitales designados en las afueras de Tel Aviv, entre ellos el hospital Sheba, donde ya fueron ingresados algunos de los primeros liberados, como Eitan Mor y los hermanos Ziv y Gali Berman.

Le puede interesar: Siga el minuto a minuto de las negociaciones de paz para Gaza

Entre los últimos rehenes que recuperaron su libertad figuran Nimrod Cohen (20 años), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21 años) y Bar Kupershtein (23 años), secuestrados durante el festival de música Nova, junto a otros como Evyatar David (24 años), Maxim Herkin (37 años), Elkana Bohbot (36 años), Segev Kalfon (27 años) y Yosef Haim Ohana (24 años).

También fueron liberados Matan Zangauker (25 años), secuestrado en su casa de Nir Oz; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturados junto a sus familias; Avinatan Or (32), cuya pareja fue rescatada en 2024, y Eitan Horn (38), también argentino. Con estas liberaciones, Hamás ya no mantiene cautivos vivos en Gaza, aunque Israel calcula que no todos los cuerpos serán recuperados, pues el grupo islamista asegura no haber localizado algunos.

Entregados los presos palestinos

En paralelo, el Servicio de Prisiones de Israel confirmó la liberación de 1.968 prisioneros palestinos, en cumplimiento del pacto que acompaña el retorno de los rehenes. Una parte de ellos fue trasladada hacia la Franja de Gaza y Egipto desde Ramala, en coordinación con la Cruz Roja Internacional.

Según la agencia EFE, 154 prisioneros cruzaron el paso fronterizo de Kerem Shalom y fueron llevados a un centro médico antes de continuar hacia El Cairo. Aún se desconoce si permanecerán en Egipto o serán reubicados en otros países.

Le recomendamos leer: El negocio de la paz de Trump en Gaza: cuando el lucro se mezcla con la diplomacia

¿Qué sigue ahora?

Tras la liberación de los últimos rehenes israelíes y los primeros prisioneros palestinos, el acuerdo entre Israel y Hamás entra en una nueva fase centrada en el alto al fuego y el repliegue militar israelí hacia las líneas acordadas. Paralelamente, se prevé la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos y la entrada masiva de ayuda humanitaria a Gaza, con supervisión internacional de países como Estados Unidos, Egipto y Catar, encargados de vigilar el cumplimiento del pacto y garantizar la apertura de corredores seguros.

En los próximos pasos se negociará una tregua permanente y un plan de reconstrucción de Gaza, financiado por donantes internacionales. También se abordará el futuro político y de seguridad del enclave, incluidos temas sensibles como la desmilitarización de Hamás y el posible papel de la Autoridad Palestina en la administración del territorio. Sin embargo, los analistas advierten que cualquier incumplimiento o división interna podría hacer fracasar el proceso y reactivar la guerra.