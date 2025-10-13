En vivo: Jornada histórica para Gaza: Hamás libera a los rehenes israelíes

El rehén israelí liberado Matan Angrest es visto saludando después de llegar al helipuerto del Hospital Ichilov en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Este lunes 13 de octubre, la atención mundial se centra en Sharm el Sheij, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, presiden la esperada cumbre de paz sobre Gaza, tras la liberación de los 20 rehenes israelíes por parte de Hamás como parte del acuerdo alcanzado la semana pasada.

Más de una veintena de líderes internacionales —entre ellos Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Pedro Sánchez, Keir Starmer y António Guterres— asisten al encuentro, que marca el inicio formal del plan de paz impulsado por Washington y El Cairo. Según fuentes oficiales, Hamás e Israel participan indirectamente a través de sus mediadores, mientras se busca consolidar el alto el fuego, coordinar la entrada de ayuda humanitaria y discutir la reconstrucción de Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes una ovación de los diputados israelíes antes de su discurso en la Knéset, el Parlamento del país, durante una breve visita a Israel tras impulsar una tregua con Hamás.

El aplauso duró varios minutos en el hemiciclo, donde Trump está acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

“Después de dos años desgarradores de oscuridad y cautiverio, 20 valientes rehenes regresan al glorioso abrazo de sus familias”, dijo Trump a los legisladores.

“Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”, añadió.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, publico fotos de su visita en su cuenta de X.

Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza y fueron liberados este lunes se encuentran ya en Israel, anunció el gobierno.

“Bienvenidos a casa”, escribió el Ministerio de Exteriores en la red X, para felicitarse por el regreso a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el 378º día de su cautiverio.

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamás durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

El movimiento islamista Hamás entregó a representantes de la Cruz Roja en Gaza a los primeros siete rehenes vivos, de un total de 20 que deben ser liberados, informó el ejército israelí.

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes le han sido entregados y están en camino” para ser entregados a soldados israelíes y a miembros del Shin Bet (servicio de seguridad interior) “dentro de la Franja de Gaza”, escribió el ejército en un comunicado.

Una multitud congregada en una plaza de Tel Aviv estalló en júbilo ante la noticia.

Vehículos de la Cruz Roja se dirigen a recoger al primer grupo de rehenes israelíes que serán liberado por Hamás como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó el lunes el ejército israelí.

Un comunicado del ejército indicó que la entrega se efectuará en “un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde serán transferidos varios rehenes”.

El ejército “está preparado para recibir a otros rehenes que deberán ser entregados posteriormente a la Cruz Roja”, agregó después de que el brazo armado de Hamás publicara la lista de los 20 rehenes sobrevivientes que pretende liberar.

Puntos clave del plan de paz:

Intercambio de rehenes y prisioneros

El acuerdo de paz en Gaza depende de que ambas partes respeten el compromiso de intercambiar rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 por palestinos presos en cárceles israelíes.

Se trata de 48 rehenes israelíes (20 vivos y 28 fallecidos) a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por Israel desde que comenzó la guerra.

Israel y Hamás dijeron que los rehenes serán liberados el lunes por la mañana o en todo caso antes del mediodía (09H00 GMT), la fecha límite para la liberación bajo los términos del acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que “Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos” los rehenes.

Su oficina agregó que los prisioneros palestinos serán liberados cuando Israel confirme que los rehenes ya están dentro de su territorio.

Pero un alto cargo militar israelí indicó que no todos los cuerpos de los rehenes muertos serían entregados el lunes.

Cumbre sobre Gaza

Trump y al Sisi presidirán el lunes la cumbre de paz sobre Gaza en Sharm el Sheij.

La reunión tiene como objetivo “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”, según la oficina del presidente egipcio.

La oficina de Netanyahu anunció que ningún funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores Catar y Egipto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez; el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y otros dirigentes europeos.

Irán anunció que no estará presente en la cumbre.

“Guerra terminó”

Trump aseguró a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One que la guerra en Gaza terminó.

“La guerra terminó ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?”, enfatizó a periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y Hamás había terminado.

Puntos complicados del acuerdo

Los rehenes de Hamás y los prisioneros de Israel serán liberados a partir del lunes por la mañana. En ese punto hay total acuerdo.

Pero un alto funcionario de Hamás, Hosam Badran, afirmó que la segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme del grupo, implica negociaciones “más complejas y difíciles”.

Otro dirigente de Hamás, quien pidió el anonimato, dijo el sábado a la AFP que la propuesta de desarme del movimiento islamista “está fuera de discusión y no es negociable”.

El rol de Hamás después de la guerra

Una fuente de Hamás cercana al equipo negociador del grupo dijo el domingo que el movimiento islamista no participará en el gobierno de Gaza después de la guerra.

“Hamás acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este período, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza”, agregó la fuente.

Israel promete destruir túneles de Hamás

El ministro de Defensa israelí dijo el domingo que Israel planea destruir lo que queda de la red de túneles de Hamás en Gaza, después de que se libere a los rehenes.

El ministro, Israel Katz, dijo que había ordenado al ejército prepararse para esa misión, calificando la destrucción de los túneles como el “gran reto” de Israel tras el intercambio de rehenes por prisioneros.

Gazatíes regresan a hogares devastados

La Defensa Civil de Gaza dijo que más de 500.000 personas habían regresado a Ciudad de Gaza el sábado por la noche, después del cese al fuego.

Hombres, mujeres y niños deambulaban en calles llenas de escombros, buscando lo que queda de sus hogares.

“Me paré frente a ella y lloré. Todos mis recuerdos no son más que polvo”, dijo a la AFP Raja Salmi, de 52 años, al encontrar su casa destruida en el barrio de Al Rimal.

La guerra en Gaza comenzó después de que militantes liderados por Hamás irrumpieran en ciudades israelíes y en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y capturando a 251 rehenes.

Docenas de rehenes fueron rescatados o liberados en los últimos dos años. El Gobierno israelí dice que hasta el 13 de octubre quedaban 20 rehenes vivos en Gaza. Ellos son:

Gali Berman, Ziv Berman, Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Matan Angrest, Omri Miran, Ariel Cunio, David Cunio, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Maksym Harkin, Eitan Mor, Yosef-Chaim Ohana, Alon Ohel, Avinatan Or, Matan Zangauker.

