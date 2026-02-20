Terremoto de 5,7 sacude el noreste Afganistán; se sintió hasta Kabul

Foto de referencia. En noviembre de 2026, otro terremoto sacudió el norte de Afganistán. En aquella ocasión la magnitud fue de 6.3. Foto: EFE - NAJIB FARYAD

Un fuerte sismo de magnitud 5,7 sacudió la región del Hindu Kush, en Afganistán, este viernes, 20 de febrero. El movimiento ocurrió exactamente a las 5:09 de la tarde (hora local y 8:09 de la mañana, hora de Colombia) y tuvo su epicentro localizado a 42 kilómetros al noreste de Bazarak, en la provincia de Panjshir.

Según los reportes del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) y el Centro Alemán de Investigación de Geociencias, el temblor se originó a una profundidad intermedia de entre 79 y 87 kilómetros.

Debido a su intensidad y localización, el sismo se sintió con fuerza en la capital, Kabul, así como en varias provincias circundantes. A pesar de la magnitud del temblor, los primeros informes indican que no se han registrado víctimas ni daños materiales de gravedad de manera inmediata.

Los expertos señalan que, dada la profundidad del sismo, es probable que la población haya experimentado sacudidas ligeras y vibraciones en edificaciones, provocando la caída de objetos o rotura de cristales, pero sin comprometer la infraestructura principal.

Además de Bazarak y Kabul, el sismo fue percibido por residentes en ciudades como Charikar, Pul-e Khumri, Nahrin y Jalalabad.

En la capital afgana, donde habitan más de cuatro millones de personas, el temblor generó alerta entre los ciudadanos, aunque las actividades retomaron la normalidad poco después al descartarse afectaciones mayores.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo en las áreas rurales cercanas al epicentro para confirmar que no existan incidentes en zonas aisladas de la cordillera.

