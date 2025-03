Testimonios desde Gaza: cadáveres por todas partes, la mayoría de niños y mujeres

Un grupo de palestinos rodea el cuerpo de un niño que fue asesinado durante los bombardeos de Israel en Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

La noche del lunes fue una de las más devastadoras en la Franja de Gaza. Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) continúan atendiendo a numerosos heridos tras los nuevos bombardeos israelíes, que dejaron decenas de muertos y heridos.

En el Hospital Nasser, los profesionales de MSF han recibido 55 fallecidos y 113 heridos. La magnitud del desastre también se ha reflejado en Deir Al Balah, donde el hospital de campaña de MSF ha atendido a 10 heridos, y en el hospital de Al Aqsa, donde se han registrado 20 fallecidos y 68 heridos.

En medio de este panorama desolador, tres trabajadores de MSF han compartido sus testimonios sobre la crisis humanitaria que se vive en Gaza.

Gaza: cadáveres por todas partes

El doctor Mohammad Qishta, médico de urgencias de MSF en el Hospital Nasser, cuenta que “la emergencia en el Hospital Nasser fue terrible”. Los médicos recibían muchos cadáveres y partes de cadáveres, la mayoría de ellos niños y mujeres.

“La situación era desastrosa. Los cadáveres estaban por todas partes en la sala de urgencias, la gente estaba sumida en un estado de confusión total. Algunas personas acudieron rápidamente para recibir tratamiento, mientras que otras llegaron buscando protección”, lamentó.

El médico explica que dentro del personal se tenían dos preocupaciones: la primera, clasificar los casos y ayudar a quienes lo necesitaban urgentemente; la segunda, tranquilizar a las familias, que buscaban desesperadamente a sus seres queridos.

“La tensión era insoportable, y muchos de nosotros también habíamos sido desplazados de nuestros hogares. Recuerdo que algunos médicos se desmayaban del agotamiento y la angustia. Las escenas que vimos eran indescriptibles: quemaduras de tercer grado, amputaciones, heridas en la cabeza y el pecho. La mayoría de los pacientes eran casos críticos”, relató.

Los bombardeos despertaron a todos en Gaza

Claire Nicolet, responsable de emergencias de MSF en Gaza, contó que todos se despertaron por los sonidos de los intensos bombardeos. Fueron 20 minutos absolutamente aterradores, con bombas por todas partes.

“Cuando empezamos a analizar la situación, entendimos que el ataque masivo, con ataques aéreos, artillería pesada y drones, había sido en toda la Franja de Gaza. Después de estos 20 minutos, continuamos escuchando durante toda la noche fuertes bombardeos, ataques aéreos y artillería en Rafah, en Jan Yunis, en casi todas las partes de Gaza”, explicó.

También oyeron el sonido de las ambulancias. Llegaron muchos pacientes a los diferentes hospitales. Por supuesto, resulta muy complicado cuando se produce un ataque de este tipo atender a los heridos de manera eficaz.

“Fue bastante complicado para los hospitales, que se vieron rápidamente colapsados. En este momento la situación es bastante difícil porque significa que los pacientes no pueden moverse, no saben si es seguro hacerlo. E incluso nuestros equipos, no saben si pueden moverse por la Franja de Gaza porque, como había una tregua en curso, no había ningún sistema de notificación ni ningún sistema para estar seguros de que estaríamos a salvo al movernos (en el caso de que esto ocurriera)”, declaró.

Ahora, la gente está completamente aterrorizada. Han visto que se han reanudado los combates y tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Otra preocupación es que las evacuaciones médicas se han detenido por ahora. Hasta hoy, todos los días, había algunos pacientes que salían por Rafah.

“Esto no sabemos si seguirá sucediendo. Así que, por el momento, esta es la situación en la que vivimos. Por desgracia, hay muchas necesidades, pero también mucha incertidumbre sobre lo que vendrá. La gente está muy asustada y tiene mucho miedo de lo que pueda ocurrir”, apuntó Nicolet.

Gaza volvió a temblar como al inicio de la guerra

El doctor Mohammed Abu Mughaiseeb, coordinador médico adjunto de MSF en el sur de Gaza, contó cómo el lugar estaba temblaba por completo, lo que le recordó al comienzo de la guerra, por el tipo de ataques aéreos, que fueron muy intensos.

“Empezamos a contactar con los equipos que están trabajando en nuestras instalaciones en el Hospital Nasser. En un primer momento recibieron cinco pacientes (tres niños, una mujer y un adulto). El tipo de lesiones que presentaban eran muy graves. Desde amputaciones de extremidades hasta complicados casos ortopédicos y de quemaduras”, dijo.

En total, según el Ministerio de Saludm ha habido más de 400 víctimas durante la noche, durante los ataques aéreos, en toda la Franja de Gaza, de norte a sur.

“Los hospitales no pueden hacer frente a la situación debido al gran número de víctimas que recibieron al mismo tiempo en todos los hospitales, del norte al sur”, denunció Abu Mughaiseeb.

