Trump cancela los ataques contra Irán: “Las conversaciones han llegado al más alto nivel”

Hace apenas unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazada con "golpear muy duro" a Irán. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de la red Truth Social que “cancela los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”. Su decisión la justificó diciendo que “las conversaciones con la República Islámica han llegado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas”, razón por la cual optó por cancelar la ofensiva prevista.

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En su publicación, el líder republicano añadió: “Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas, incluidos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros”. Ahora bien, detalló que el bloqueo naval permanecerá vigente “hasta que finalice esta transacción. La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente”.

Los informes indican que esta decisión estuvo precedida de conversaciones para poner fin a las hostilidades que se prolongaron hasta altas horas de la noche del miércoles. El medio Axios dijo que el enviado catarí Ali Al-Thawadi y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, creían haber llegado ese día a un acuerdo que tanto Teherán como Washington podían aceptar. Lo clave incluiría cómo reabrir el estrecho de Ormuz, cómo liberar los activos congelados iraníes y qué va a pasar con el programa nuclear.

Ahora bien, la agencia de noticias Fars informó que el país persa no ha firmado aún ningún documento ni memorando de entendimiento con Estados Unidos. Eso contradice lo dicho por Trump acerca de que “los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”.

Si bien el mandatario republicano dejó una expectativa ante un posible acuerdo en medio de una guerra que está en su cuarto mes, esta no es la primera vez que algo así ocurre. En otras ocasiones él ha afirmado que está cerca de un pacto, además de que ha mencionado que los líderes iraníes han aceptado términos de paz que en realidad no han admitido. Un recuento de CNN estima que esta es la 38.ª vez que promete un acuerdo de paz inminente.

Lo que ha habido es una serie de ataques cruzados y el intercambio de varios mensajes que han elevado las tensiones en Oriente Medio. De hecho, antes del anuncio, Trump publicó en su red social que el Ejército estadounidense golpearía a Irán “muy fuerte esta noche”. Habló de “tomarse la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera”, además de “asumir el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”.

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