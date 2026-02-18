Trump está acerca de una gran guerra con Irán, según reporta Axios

En las últimas 24 horas, otros 50 aviones de combate estadounidenses se dirigieron a Medio Oriente. Foto: Marino Zamirah Connor

El gobierno de Donald Trump se encuentra hoy mucho más cerca de una guerra a gran escala con Irán de lo que la mayoría de los ciudadanos percibe, según reportó este miércoles el medio Axios.

“Con la atención del Congreso y del público ocupada en otras cosas, hay poco debate público sobre lo que podría ser la intervención militar estadounidense de mayor trascendencia en Medio Oriente en al menos una década”, apuntó el medio estadounidense.

Tras una reunión de tres horas en Ginebra entre los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff con el canciller iraní Abbas Araghchi, la diplomacia parece estar llegando a lo que el vicepresidente JD Vance describió en Fox News a su “final natural”.

Aunque ambas partes mencionaron avances en ciertos principios, las “líneas rojas” de Trump siguen siendo ignoradas por Teherán, dejando el escenario listo para una confrontación.

El rugido de los motores sobre el Golfo

Según recogió la agencia Reuters, Trump no está fanfarroneando: ha enviado una armada masiva que incluye dos portaaviones, con el USS Gerald R. Ford navegando ya desde el Caribe, decenas de buques de guerra y cientos de aviones de combate de última generación.

Tan solo en las últimas 24 horas, otros 50 jets F-35, F-22 y F-16 despegaron hacia la región, mientras más de 150 vuelos de carga han inundado de municiones las bases en Medio Oriente.

Este movimiento no es una simple advertencia. Fuentes consultadas por varios medios indican que el Pentágono prepara una campaña que podría durar semanas y que, a diferencia de los ataques quirúrgicos del pasado junio con la operación “Midnight Hammer”, esta vez el objetivo podría ser el colapso total de las instalaciones estatales y de seguridad iraníes, no solo su infraestructura nuclear.

La presión de Netanyahu y el factor “cambio de régimen”

La urgencia aumentó tras la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. Netanyahu llegó con una exigencia clara: cualquier acuerdo debe incluir el fin del programa de misiles balísticos de Irán, y no solo el nuclear.

El mandatario israelí advirtió a Trump que Irán solo está ganando tiempo, un argumento que resuena en un presidente que, según CNN, sospecha que Teherán lo está “distrayendo” mientras avanzan sus relojes atómicos.

Trump ha sido directo y afirmó que “el cambio de régimen” podría ser lo mejor para la región. Sin embargo, el líder supremo Alí Jamenei respondió con dureza, advirtiendo que “el ejército más fuerte del mundo puede recibir una bofetada tan fuerte que no podrá levantarse”.

Como muestra de fuerza, Irán también realizó ejercicios militares con barcos y misiles en el Estrecho de Hormuz justo mientras los diplomáticos hablaban en Suiza, cerrando brevemente el paso que mueve una quinta parte del petróleo mundial.

Una ventana de dos semanas

Mientras asesores de la Casa Blanca aseguran que hay un 90 % de probabilidades de una “acción cinética” si las conversaciones fallan, el mundo observa cómo la diplomacia de Trump se traslada de las salas de juntas a las cubiertas de los barcos de guerra.

El destino de la región se decidirá en los próximos 14 días, según el plazo que Estados Unidos le otorgó a Irán para presentar una propuesta detallada que resuelva los puntos abiertos.

Curiosamente, este tiempo coincide con lo que tardará el portaaviones Gerald R. Ford en llegar a su posición de ataque.

El miércoles, entre tanto, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, declaró al margen de una cumbre en París que Estados Unidos impedirá “de una forma u otra” que Irán se haga con arsenal nuclear.

