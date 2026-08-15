Así celebraron los talibanes sus cinco años en el poder en Afganistán

Simpatizantes del gobierno talibán se manifiestan como parte de las celebraciones del quinto aniversario de la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes. Foto: EFE - SAMIULLAH POPAL

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Los talibanes celebran este sábado el quinto aniversario de su regreso al poder en Afganistán, reivindicando la “independencia” y la seguridad en el país, donde la población sufre no obstante unas “restricciones agobiantes”, en especial las mujeres, según la ONU.

Kabul amaneció con banderines y carteles en las calles que proclaman que “el 15 de agosto es el día en el que la Nación afgana izó la bandera de la fe, del honor y de la independencia”. Motos, vehículos y rickshaws circulaban luciendo las banderas blancas y negras del Emirato Islámico de Afganistán, como se llama oficialmente el país desde agosto de 2021.

Cientos de partidarios del poder, hombres y niños pero casi ninguna mujer, se reunieron cerca de la antigua embajada estadounidense, bajo la mirada de las fuerzas de seguridad armadas y en medio de un ambiente festivo, donde no faltaron las selfis con banderas de todos los tamaños.

Este “día de la Victoria (...) quedará grabado con letras de oro en la Historia de Afganistán”, declaró en X el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

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El 15 de agosto de 2021, tras una ofensiva relámpago, los insurgentes del movimiento talibán penetraron en Kabul sin enfrentar resistencia, veinte años después de haber sido expulsados de allí por los estadounidenses.

Tras ello, miles de afganos, temerosos de ese movimiento, que defiende la aplicación de una visión muy estricta del islam, corrieron hacia el aeropuerto de Kabul. Algunos incluso se agarraron a los aviones antes del despegue para que las fuerzas occidentales los evacuaran.

El 30 de agosto de 2021, el último soldado estadounidense dejó Afganistán y puso fin a la intervención más larga de Washington en ese país, ordenada en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Falta de empleo” y seguridad

El ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, consideró que “el capítulo de la guerra ha terminado” y llamó a los estadounidenses “a reabrir su embajada e invertir”, en una entrevista publicada el viernes por el New York Times.

El gobierno talibán se jacta de haber mejorado la seguridad para una población traumatizada por 40 años de guerras y atentados.

También promueve “la autosuficiencia” económica en un país que tiene vetado el acceso al sistema bancario internacional, y apuesta en gran medida por el sector minero, recordó su portavoz, Zabihullah Mujahid, en julio.

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De momento, sólo Rusia reconoce al gobierno talibán pero esto no le ha impedido forjar relaciones con países extranjeros, algunos de ellos pertenecientes a la Unión Europea, para cuestiones migratorias.

“Se han construido carreteras, hay muchas oportunidades para que los emprendedores lancen sus negocios”, dijo a la AFP en Kabul Pirooz Mirzaie, un estudiante de 20 años. Pero, reconoció, “el mayor desafío para los jóvenes es la falta de empleo”.

A pesar de que la economía afgana registró un crecimiento del 4,8 % en 2025, el nivel de vida de la población ha bajado debido al regreso de más de seis millones de afganos procedentes de Irán y Pakistán desde 2023, según el Banco Mundial.

El cambio climático y la guerra con Pakistán, que mató a cientos de civiles e interrumpió las transacciones comerciales, agravan la crisis humanitaria.

Alrededor de 14 millones de afganos padecen hambre aguda, según la ONU.

“Vivir en una tumba”: así gobiernan los talibanes

“Los afganos han tenido que sufrir, en los últimos cinco años, la introducción y la consolidación de unas restricciones agobiantes en casi cada ámbito de su vida y de los derechos humanos”, declaró a la AFP Fiona Frazer, directora de la sección dedicada a los derechos humanos en la misión de la ONU en Afganistán.

Con los talibanes, está prohibido escuchar música, ver películas de ficción o que funcionarios y estudiantes tengan celulares inteligentes.

También implementaron los castigos corporales y obligan a los hombres a llevar barba y a las mujeres a que se cubran totalmente de pies a cabeza.

Ellas son el principal blanco del gobierno y tienen prohibido poner un pie en parques y gimnasios y no se les permite acceder a la mayoría de trabajos.

Afganistán es el único país del mundo que prohíbe a las chicas hacer estudios de secundaria o ir a la universidad. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra dos altos funcionarios talibanes, incluido el jefe supremo, Hibatullah Akhundzada, por “persecución” de las mujeres.

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Durante las celebraciones del sábado, S., una estudiante de 23 años que estudia por internet desde que le prohibieron continuar con su formación, se quedará en su casa de Kabul, escuchando música prohibida, contó a la AFP. Pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

“Estos cinco años han sido tan horribles que me siento como una mujer de 500 años que no puede morir, condenada a vivir en una tumba”, apostilló.

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