Unas nuevas negociaciones sobre Gaza parecen lejanas, según representantes en Catar

El cuerpo de un hombre yace cubierto por una manta entre los escombros de la casa destruida de las familias Al Madfaa y Shabit, tras los ataques aéreos israelíes al campo de refugiados de Al Maghazi, al sur de la Franja de Gaza, este lunes. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

En el Foro de Doha, que se realizó entre el 10 y el 11 de diciembre, se habló sobre Gaza e Israel, sobre las posibilidades de alcanzar nuevas negociaciones entre las partes, luego de una breve tregua y de un primer intercambio de rehenes de Hamás por presos palestinos. Algunos líderes aseguraron que no esperan ninguna reapertura de las conversaciones de un alto al fuego en la Franja durante algunas semanas. Creen, entre otras cosas, que la reanudación de ellas puede depender de que Israel señale el asesinato o la captura de algunos de los líderes clave de Hamás como un indicativo de que su operación militar ha cumplido con sus objetivos.

En medio de la conferencia, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro catarí, aseguró el domingo que los esfuerzos de mediación de su país continúan, en lo que respecta al cese al fuego y a la liberación de más secuestrados, a pesar de los persistentes bombardeos israelíes. Citado por la AFP, comentó: “Nuestros esfuerzos como Estado de Catar, junto con nuestros socios, continúan. No vamos a rendirnos”. Sin embargo, añadió que los sostenidos bombardeos están “reduciendo” las posibilidades de que esto se logre.

De hecho, Hamás, tanto en conversaciones públicas como privadas, ha dejado claro que no estará dispuesto a reanudar las negociaciones sobre los 137 rehenes restantes, a menos de que se le ofrezca un alto al fuego al final del proceso de intercambio de prisioneros, algo que Israel no está dispuesto a aceptar. Además, en declaraciones durante el foro, Hossein Amirabdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, citado por The Guardian, advirtió sobre una mayor escalada y dijo que el buró político del grupo islamista palestino le había dicho que la organización tenía los medios para resistir a Israel durante varios años, aunque no muchos comparten esta opinión.

Se cree que los factores que podrían afectar la situación de cara a un alto al fuego serían una escalada de la violencia fuera de la región, muy probablemente en el Líbano, una fuga de refugiados hacia Egipto o una presión abrumadora sobre el Gobierno israelí para que dé prioridad a la liberación de los presos palestinos. Sobre el tema, Amirabdollahian comentó: “Los movimientos de resistencia en la región son independientes y no dependen de nosotros. Hamás y Hezbolá tienen el poder de fabricar y comprar armas, y sus decisiones sobre sus acciones son independientes y no interferimos en ello”.

Dicha discusión tomó lugar luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU no votara a favor de un alto al fuego en la Franja, tras el veto impuesto por Estados Unidos a la iniciativa, y previo a que la Asamblea General de Naciones Unidas realice un nuevo debate y una nueva votación el martes, con el limitante de que lo que salga de allí no será vinculante, tal como sucedió con una previa resolución sobre el tema. De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció el domingo en el Foro de Doha la “parálisis” de Naciones Unidas frente al conflicto y lamentó la decisión del Consejo de Seguridad.

