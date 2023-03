Unión Europea condena el comentario de ministro israelí sobre Palestina

El alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, durante la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo este lunes que las declaraciones del ministro de Finanzas israelí asegurando que “el pueblo palestino no existe” y que es un concepto “inventado” son “irrespetuosos, peligrosos y contraproducentes”.

“Está mal, es irrespetuoso, peligroso y contraproducente decir este tipo de cosas en una situación que ya es tensa”, dijo el jefe de la diplomacia europea en una rueda de prensa.

📝 Sugerimos: El Aissami dejó el Ministerio de Petróleo por escándalo de corrupción en Venezuela

Borrell señaló que “el comentario del ministro (Bezalel) Smotrich va, una vez, más, en la dirección opuesta y ciertamente, no se puede tolerar”, y pidió al gobierno de Israel que “desapruebe” las palabras del ministro de Finanzas.

Ayer, en un acto en París, Smotrich -residente en una colonia en Cisjordania ocupada y con posturas antiárabes- negó la existencia del pueblo palestino y remarcó que se trata de un concepto inventado hace menos de cien años, ya que los verdaderos palestinos son los judíos que habitaban “la tierra de Israel” hace más de 2000 años.

“Hay árabes en Oriente Medio que llegaron a la tierra de Israel al mismo tiempo que comenzó el retorno sionista judío, después de 2000 años de exilio, y los árabes de la región no querían ¿Qué hacen entonces? Inventan un pueblo ficticio y reclaman derechos ficticios sobre la tierra de Israel, solo para luchar contra el movimiento sionista”, declaró Smotrich.

Este ministro, junto a otros miembros de fuerzas de ultraderecha como Itamar Ben Gvir, han introducido un discurso más contundente contra los palestinos que ahora tiene altavoz institucional, ya que son parte clave de la coalición de Gobierno israelí que preside el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la más derechista en la historia del Estado.

📌Le puede interesar: ¿Qué están negociando Vladimir Putin y Xi Jinping en el Kremlin?

El jefe de la diplomacia europea insistió en que la UE seguirá defendiendo su “firme compromiso” de que la solución al conflicto israelí pasa por la creación de dos Estados.

“Lo siento si a algunos no les gusta oír este tipo de cosas, pero esta es la posición de la UE. No es una posición personal del alto representante. Quizás algunos no lo dicen tan alto y claro”, señaló Borrell.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.