Unos 2.000 soldados norcoreanos han muerto en apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania

La agencia de inteligencia de Corea del Sur calcula que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en su guerra contra Ucrania han muerto, informó el martes un legislador.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), en abril “el número de fallecidos era de al menos 600, pero, basados en nuevas evaluaciones, ahora se calcula la cifra en unos 2.000”, declaró a periodistas el diputado Lee Seong-kweun tras recibir un informe del organismo.

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales aseguraron que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia en 2024, principalmente a la región de Kursk, junto con artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Según Lee, el SNI cree que Pyongyang planea desplegar otros 6.000 militares e ingenieros en Rusia. Se calcula que alrededor de un millar ya está allá. “Se estima que, del reciente tercer plan de despliegue de 6.000 soldados, alrededor de 1.000 ingenieros de combate han llegado a Rusia”, dijo el diputado.

A principios de este año, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Corea del Norte enviaría expertos en construcción y desminadores a la región de Kursk.

Corea del Norte confirmó que había desplegado tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania en abril y admitió que sus soldados murieron en combate.

Desde entonces, el líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha reunido con las familias de los militares muertos y les ha ofrecido sus condolencias por su “insoportable dolor”.

Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo militar el año pasado, que incluye una cláusula de defensa mutua, durante una visita excepcional del presidente ruso, Vladímir Putin, a Pyongyang.

