Varias personas fueron quemadas vivas en África, acusadas de brujería

Seis personas acusadas de brujería murieron quemadas, lapidadas o golpeadas a manos de una milicia local en Burundi, África, declaró un responsable local.

Esta fuente, que requirió el anonimato, dijo que el incidente se produjo el lunes tras las supuestas acusaciones de miembros del poderoso movimiento juvenil del partido en el poder, conocido como los Imbonerakure, que según la ONU y las oenegés es una milicia.

“El lunes, a última hora de la tarde, un grupo de jóvenes Imbonerakure irrumpió en (las casas) de una decena de personas acusadas de brujería. Luego se abalanzaron sobre ellas”, dijo este funcionario de la zona de Gasarara, a unos 10 km de la capital económica de Burundi, Bujumbura.

“Mataron a seis personas, dos de las cuales fueron quemadas vivas. A los demás los mataron a garrotazos o lapidadas, lanzándoles grandes piedras a la cabeza”, añadió: “Fue horrible, una barbarie sin nombre”.

Varios videos no verificados circulan por las redes sociales desde el martes. Algunos de ellos, autenticados ante la AFP por dos testigos, también identificaron al grupo como los Imbonerakure.

Organizaciones de defensa de derechos humanos, como Human Rights Watch, ha acusado en otras ocasiones a los Imbonerakure de haber matado y torturado a decenas de personas, sobre todo bajo el régimen del anterior presidente, Pierre Nkurunziza.

