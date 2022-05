Versiones cruzadas: lo que Rusia dice que puede pasar el 9 de mayo en Ucrania

Vladimir Putin, el 18 de marzo, en un estadio durante la celebración de los ocho años de la anexión de Crimea. / Foto de referencia Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

El Kremlin negó este miércoles que Rusia vaya a declarar la guerra a Ucrania o a decretar una movilización general el próximo 9 de mayo, cuando el país celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

“No, es un disparate”, dijo el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al contestar a una pregunta sobre las publicaciones occidentales que apuntan a que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría aprovechar la fecha para declarar oficialmente la guerra con Ucrania.

Sin embargo, el anuncio de Peskov se suma a lo que dijo hace un par de días Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores del país, quien sostuvo que Rusia no busca poner fin a la ofensiva en Ucrania para el 9 de mayo, y que esa no es una fecha relevante para las operaciones en Ucrania. “Nuestros soldados no basarán sus acciones en una fecha específica”, comentó Lavrov en un medio italiano.

“Conmemoraremos nuestra victoria de manera solemne, pero el momento y la velocidad de lo que sucede en Ucrania dependerán de la necesidad de minimizar los riesgos para los civiles y los soldados rusos”, agregó.

Tras el pronunciamiento de Lavrov, este martes, el papa Francisco dijo que el primer ministro de Hungría, Victor Orban, le dijo cuando se reunieron a finales de abril, que el presidente de Rusia planea poner fin a la invasión de Ucrania el 9 de mayo. “Orban , cuando lo conocí, me dijo que los rusos tienen un plan, que todo terminará el 9 de mayo”.

Ambas declaraciones de los funcionarios rusos se dan cuando las tropas de ese país se preparan para el desfile militar del 9 de mayo, que según fuentes ucranianas, también tendrá lugar en Mariúpol, la ciudad portuaria destrozada por los bombardeos rusos. “Mariúpol será el centro de las celebraciones”, explicaron fuentes de los servicios de inteligencia ucranianos, que agregaron que el subdirector de la administración presidencial rusa, Sergueï Kirienko, llegó a la ciudad para preparar este desfile.

“Las avenidas principales de la ciudad se están limpiando con urgencia, los escombros y los cadáveres se retiran, al igual que las municiones que no han explotado”, agrega el texto, según datos de Afp. Mariúpol está prácticamente bajo control del ejército ruso. Solo el gran complejo industrial Azovstal, donde están atrincherados los últimos combatientes ucranianos y civiles, escapa al control militar de Moscú.

¿Por qué el 9 de mayo es un día clave para los rusos?

El 9 de mayo es el día que se celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. “El 9 de mayo está diseñado para presumir ante el público local, para intimidar a la oposición y para complacer al dictador de la época”, dijo a CNN James Nixey, director del Programa Rusia-Eurasia en Chatham House.

Y es que desde la invasión rusa del 24 de febrero, algunos analistas explican que Putin podría utilizar esta fecha para declarar la victoria o mencionar los logros militares de las tropas rusas en Ucrania. “Putin podrá declarar que el ejército ruso obtuvo algunas victorias en Ucrania”, dijo Oleg Ignatov, analista senior para Rusia en Crisis Group, al mismo medio estadounidense. “Él puede tratar de usar esta fecha para solidificar su apoyo”, agregó.

Dentro de lo que podría ocurrir ese día, algunos contemplan el anuncio de la anexión de los territorios prorrusos de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, o declarar el control total sobre Mariúpol. También se habla de que el mandatario podría anexar a Jersón, una ciudad al sur de Ucrania.

Con información de Afp