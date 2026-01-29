Pensadores globales 2026: China y Estados Unidos deben tomarse en serio los riesgos de la IA

El autor del texto, Jake Sullivan, fue asesor de seguridad nacional (2021-25) del presidente Joe Biden. Advierte: “Como únicas superpotencias mundiales en el área de la IA, Estados Unidos y China deben mantener un diálogo directo para hacer frente a los peligros”.
Foto: Cortesía de la Universidad de Harvard
En noviembre de 2024, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping hicieron su primera declaración conjunta sustancial en relación con los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad nacional. En concreto, señalaron que tanto Estados Unidos como China creen en «la necesidad de mantener el control humano sobre la decisión de usar armas nucleares». (
Por Jake Sullivan * / Especial para El Espectador, CAMBRIDGE
