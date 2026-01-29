Logo El Espectador
Mundo
Pensadores globales 2026: China y Estados Unidos deben tomarse en serio los riesgos de la IA

Un profesor de Arte de Gobierno y Orden Mundial de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard revisa los peligros globales del uso de la inteligencia artificial. Decimoséptima entrega.

Jake Sullivan * / Especial para El Espectador, CAMBRIDGE
29 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
El autor del texto, Jake Sullivan, fue asesor de seguridad nacional (2021-25) del presidente Joe Biden. Advierte: “Como únicas superpotencias mundiales en el área de la IA, Estados Unidos y China deben mantener un diálogo directo para hacer frente a los peligros”.
Foto: Cortesía de la Universidad de Harvard

En noviembre de 2024, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping hicieron su primera declaración conjunta sustancial en relación con los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad nacional. En concreto, señalaron que tanto Estados Unidos como China creen en «la necesidad de mantener el control humano sobre la decisión de usar armas nucleares». (

Por Jake Sullivan * / Especial para El Espectador, CAMBRIDGE

