Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pensadores globales 2026: el multilateralismo no ha muerto, según Gordon Brown

Un exprimer ministro británico llama a las naciones a forjar una cooperación internacional eficaz para crear confianza, prosperidad y paz. Tercera entrega de la serie.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gordon Brown * / Especial para El Espectador, Edimburgo
13 de enero de 2026 - 03:35 p. m.
Gordon Brown es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y embajador de la Organización Mundial de la Salud para la Financiación de la Salud Mundial.
Gordon Brown es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y embajador de la Organización Mundial de la Salud para la Financiación de la Salud Mundial.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

Con conflictos que azotan unos 50 países, guerras arancelarias convirtiéndose en la nueva norma (anormal) y cifras de crecimiento económico mundial que van camino de ser las más bajas en generaciones, no parece que haya mucho que festejar de cara a 2026. La única certeza es que vivimos con una creciente falta de certezas. La única predicción realista tal vez sea que ya no podemos predecir nada. (

Por Gordon Brown * / Especial para El Espectador, Edimburgo

Conoce más

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Gordon Brown

cooperación internacional

multilateralismo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.