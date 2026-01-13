Pensadores globales 2026: el multilateralismo no ha muerto, según Gordon Brown

Gordon Brown es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y embajador de la Organización Mundial de la Salud para la Financiación de la Salud Mundial. Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

Con conflictos que azotan unos 50 países, guerras arancelarias convirtiéndose en la nueva norma (anormal) y cifras de crecimiento económico mundial que van camino de ser las más bajas en generaciones, no parece que haya mucho que festejar de cara a 2026. La única certeza es que vivimos con una creciente falta de certezas. La única predicción realista tal vez sea que ya no podemos predecir nada. (