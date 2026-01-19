Pensadores globales 2026: ¿Es utópico pensar en un renacer democrático en América Latina?

El escritor mexicano Enrique Krauze es autor de libros como “México: biografía de poder” (Harper Perennial, 1997) y “Redentores: Ideas y poder en América Latina” (Penguin Random House, 2011). Foto: EFE - J.J. Guillén

Imaginar a todos los países latinoamericanos regidos por un orden republicano respetuoso de la libertad y la democracia parece utópico, pero no debería serlo. Es precisamente la forma de gobierno que eligieron los latinoamericanos hace doscientos años, tras independizarse de España y Portugal. (