Mundo
Pensadores globales 2026. Europa contra las guerras: “Nunca más”, otra vez

El ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Polonia advierte que el ambiente creciente de guerras e irrespeto del Derecho Internacional amenaza el orden global logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Décima cuarta entrega de la serie.

RadosLaw Sikorski * / Especial para El Espectador, VARSOVIA
26 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Radosław Sikorski, canciller de Polonia, llama a “una cooperación más profunda en materia de seguridad, migración, tecnología y política exterior” para frenar conflictos.
Foto: Cortesía del gobierno polaco

A veces me preguntan qué me quita el sueño. La respuesta es relativamente sencilla. Es el temor a que el orden internacional de posguerra —moldeado por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y el trauma del Holocausto, y construido sobre los cimientos del compromiso político, el respeto a la soberanía de otros países, el libre mercado, las libertades civiles y la protección de las minorías— se derrumbe. (

Por RadosLaw Sikorski * / Especial para El Espectador, VARSOVIA

