Pensadores globales 2026. Europa contra las guerras: “Nunca más”, otra vez

Radosław Sikorski, canciller de Polonia, llama a “una cooperación más profunda en materia de seguridad, migración, tecnología y política exterior” para frenar conflictos. Foto: Cortesía del gobierno polaco

A veces me preguntan qué me quita el sueño. La respuesta es relativamente sencilla. Es el temor a que el orden internacional de posguerra —moldeado por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y el trauma del Holocausto, y construido sobre los cimientos del compromiso político, el respeto a la soberanía de otros países, el libre mercado, las libertades civiles y la protección de las minorías— se derrumbe. (