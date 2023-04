Petro en EE.UU: reiteró apoyo a Pedro Castillo y habló sobre protesta social

Gustavo Petro en Estados Unidos, durante un conversatorio en la Universidad de Stanford Foto: Presidencia

Mientras tambaleaba el debate de la reforma a la salud en el Congreso, el presidente Gustavo Petro cumplía con su agenda en Estados Unidos. Este martes habló frente a decenas de estudiantes de la Universidad de Stanford sobre la crisis climática y, tras la pregunta de un estudiante, concluyó diciendo que le “encantaría” ver protestas sociales durante su gobierno si es que la gente “quiere más transformaciones”.

Durante su disertación de más de una hora, el presidente volvió a hablar sobre la crisis climática y su relación con el modelo económico. Reiteró, como lo sostuvo el día anterior ante las Naciones Unidas, que la lucha sobre esta “crisis integral de la humanidad” implica dejar de explotar petróleo y gas, entre otras acciones que dependen de la política.

Al final de la intervención, que se extendió más de lo previsto a causa de la traducción simultánea, pudo responder algunas preguntas de los estudiantes (muchos de ellos de origen latinoamericano) presentes en el auditorio Cemex, que en el último año ha acogido a figuras como el expresidente Barack Obama y, por videoconferencia, a Volodímir Zelenski.

A la pregunta de un estudiante sobre cómo enfrentaría “las protestas del pueblo si usted es ahora quien está a cargo y en el pasado las promovía para su beneficio”, el mandatario le contestó que detrás de ese tipo de manifestaciones hay una “realidad social que lleva a movilizaciones intensas. Así cambian su historia las naciones”.

Y remató: “Si la sociedad vuelve a salir a las calles será porque quiere más transformaciones, más cambios. Ojalá pase, me encantaría”.

El mandatario también recibió la pregunta de un estudiante sobre la situación en Perú, en donde el vacado presidente Pedro Castillo se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre tras el denominado intento de autogolpe.

La defensa de Petro a Castillo, vale la pena recordar, le costó al presidente colombiano ser declarado persona no grata en ese país y que el gobierno de Dina Boluarte retirara definitivamente a su embajador en Bogotá.

Insistió, como lo ha hecho en el pasado, que vio en su homólogo de entonces a un “hombre acorralado por una clase política corrupta. Lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó”, en referencia a la alocución de Castillo de aquel 7 de diciembre en la que ordenaba la disolución del Congreso y el gobierno por decreto.

“No me quiero meter en política interna, pero ya he sido declarado persona no grata, entonces lo haré”, dijo. Según el presidente Petro, Castillo era un presidente que representaba a los indígenas, históricamente invisibilizados en la política y que fue despojado de su cargo sin un debido proceso.

Al término de este encuentro, que más temprano había incluido una privada con Michael McFaul, director del Freeman Spogli Institute (FSI) y una reunión con estudiantes, el presidente tomó su rumbo a Washington, capital de Estados Unidos.

Allí, el miércoles, el día de su cumpleaños, el presidente intervendrá en la sesión plenaria del Consejo Permanente de la OEA, para luego retirarse a sostener una agenda privada.

El jueves, finalmente, será la esperada reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se llevará a cabo luego de las 2 de la tarde.

Durante esa jornada también habrá reuniones con congresistas estadounidenses. Al mandatario lo acompañaron el presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero.

El objetivo es presentarle al Congreso de Estados Unidos los lineamientos de la política de paz total, mientras el Legislativo norteamericano se prepara para debatir en las próximas semanas un presupuesto de US$450 millones en apoyo para Colombia, recursos que, según analistas, pueden correr el riesgo de no ser aprobados si los congresistas consideran que Colombia no avanza en sus esfuerzos contra los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico.

