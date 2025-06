Putin condena ataques contra Irán y dice que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una sesión plenaria principal del 28º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 20 de junio de 2025. El foro se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2025. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que “toda Ucrania es nuestra”, ya que, en su opinión, rusos y ucranianos son el mismo pueblo.

“Ya lo he dicho muchas veces, considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra”, dijo Putin en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, intervención transmitida en directo por la televisión.

Putin no descarta conquistar la región ucraniana de Sumi

El presidente ruso también aseguró que no descarta conquistar la región ucraniana de Sumi, donde el ejército ruso ha creado ya una franja de seguridad de 10-12 kilómetros de ancho, según el jefe del Kremlin.

“No tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto”, dijo durante el foro, en una intervención también retransmitida en directo.

Putin afirma que Ucrania e Irán son situaciones diferentes

Putin afirmó además que la situación en torno a Ucrania e Irán “no es la misma”, ya que Moscú no busca la capitulación del Gobierno de Volodímir Zelenski, como sí lo hace Estados Unidos con la República Islámica.

“Nosotros no buscamos la capitulación de Ucrania, insistimos en el reconocimiento de la realidad creada sobre el terreno”, dijo en la sesión plenaria del foro económico.

El mandatario ruso respondió así a una pregunta del moderador del evento, quien comparó la situación en que se encuentra Ucrania tras la ofensiva rusa con la de Irán después de los ataques de Israel y la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, de una “capitulación incondicional” de Teherán.

Según Putin, “esta situación no es la misma, sino fundamentalmente diferente”.

Trump, que en estos días sopesa la participación directa de Washington en el conflicto entre Israel e Irán, exigió hace unos días en su red social Truth Social la capitulación de la República Islámica.

El Kremlin insiste en que, para alcanzar la paz, Kiev debe reconocer la realidad sobre el terreno, en alusión a las conquistas territoriales rusas y a la necesidad de reconocer la anexión de cuatro regiones ucranianas por parte de Moscú.

Putin condenó esta semana los ataques israelíes contra territorio iraní, al tiempo que dijo “no querer ni oír hablar” de un posible asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Sobre una eventual rendición iraní, el presidente ruso destacó que los bombardeos israelíes “no han dañado las plantas subterráneas iraníes”, en referencia al programa de enriquecimiento de uranio.

