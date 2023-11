“Que traigan de vuelta a los rehenes en Gaza”: más de 40 días retenidos por Hamás

Familiares, amigos y ciudadanos de Israel marchan con fotos de sus familiares secuestrados por Hamás, pidiendo su inmediata liberación. (Menahem KAHANA / AFP) Foto: AFP - MENAHEM KAHANA

Ya son 41 días sin noticias (o muy pocas) de los 240 secuestrados que estarían en manos de Hamás, luego del ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre. Ese día, cerca de 1.200 personas fueron asesinadas en territorio israelí, principalmente civiles, y 240 personas fueron tomadas como rehenes, según las autoridades de ese país. Lo que vino luego fue una represalia en la Franja de Gaza, que Israel ha bombardeado sin cesar, dejando según cuentas de Hamás (gobierno de la Franja de Gaza), más de 11.000 muertos.

“No hay lugar en Gaza al que no llegaremos”, advirtió ayer primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego de que el ejército de su país entrara al hospital más grande del territorio palestino en busca de un comando de Hamás. “Alcanzaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de regreso a los rehenes”, dos “misiones sagradas”, agregó.

Porque las familias de los rehenes ya están desesperadas. “Quiero decirles a los dirigentes y a quienes toman decisiones: perdimos la paciencia. Queremos que nuestros familiares y nuestros seres queridos vuelvan ahora”, afirmó Merav Leshem Gonen, madre de un rehén, citada en un comunicado del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, organización que se constituyó después del ataque del 7 de octubre. Las familias le piden al gobierno israelí que apruebe un acuerdo que permita su liberación. “Las familias urgen al gabinete de guerra a aprobar un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes de Gaza”, insisten.

Pero la situación no es fácil y aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que alberga ciertas esperanzas de que se alcance un acuerdo para liberar a los retenidos por Hamás, el panorama no es tan claro. “No me quiero adelantar porque no sé lo que ha pasado en las últimas cuatro horas, pero hemos logrado gran cooperación con Catar (...) Voy a parar aquí, pero estoy levemente esperanzado”.

La situación se complica con lo que anunció un responsable del ejército israelí, quien según la agencia AFP, dijo que “imágenes relacionadas con rehenes” capturados durante el ataque de Hamás contra Israel fueron encontradas en computadoras incautadas durante la intervención del ejército en el hospital Al Shifa de Gaza.

Las imágenes fueron encontradas en equipos “que pertenecen a Hamás”, dijo el responsable en un comunicado, añadiendo que la incursión en el mayor hospital de Gaza seguía en curso el jueves.

¿Qué puede hacer Catar?

Catar es un mediador clave en las negociaciones sobre la liberación de los rehenes cautivos de Hamás. Biden, en rueda de prensa a la salida de una extensa reunión con su par chino Xi Jinping. Sin embargo, en un comunicado, Hamás acusó a Netanyahu de “obstaculizar” la liberación.

Catar ha asumido las negociaciones para lograr la liberación de rehenes; gracias a su papel, cuatro de ellos pudieron regresar a Israel. Pero Catar ha dicho que es un trabajo de tiempo y paciencia para lograr en los próximos días el resultado que todos esperan. Catar conoce a Hamás porque en su capital, Doha, fue abierta en 2012 una oficina del brazo político de Hamás, cuyos miembros ya han dialogado en previas ocasiones con el ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

A diferencia de sus vecinos del Golfo, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, Qatar no tiene una relación diplomática formal con Israel, aunque en los años 1990 sí albergó una oficina comercial israelí. Actualmente hay una comunicación fluida y se activan canales en momentos clave, como este en el que se busca liberar a los rehenes, una demanda a la que se unió este jueves, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien en una visita a Israel pidió la “liberación inmediata e incondicional de los rehenes”.

“Entiendo sus temores y su dolor. Entiendo su odio. Pero permítame pedirle que no se deje consumir por el odio”, declaró el diplomático durante una visita a un kibutz del sur de Israel, devastado por los ataques del 7 de octubre. Borrell, hablando en el kibutz Beeri -donde al menos 85 personas murieron y otras fueron 30 secuestradas- dijo que “Israel (debe) ser defendido”. Pero, añadió, “un horror no justifica otro. Civiles inocentes, entre ellos miles de niños, han muerto en las últimas semanas”.

Una secuestrada dio a luz

Las pocas noticias que se conocen de los retenidos aumentan la angustia en Israel. Ayer, la esposa de Netanyahu afirmó que una mujer secuestrada por comandos de Hamás dio a luz en Gaza. “Una de las mujeres secuestradas por Hamás estaba embarazada. Dio a luz a su bebé en cautiverio”, escribió Sarah Netanyahu en la carta dirigida a la primera dama estadounidense, Jill Biden.

La carta afirma que entre los rehenes que Hamás llevó a la Franja de Gaza hay 32 niños, entre ellos un bebé de 10 meses. Las autoridades israelíes nunca revelan la identidad de los rehenes, pero según el Foro de Familias de Rehenes se trata de Kfir Bibas, que tenía 9 meses cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Oz junto a su hermano Ariel, de 4 años, y a sus padres Yarden y Shiri.

“Debemos hablar en nombre de esos niños. Debemos llamar a su inmediata liberación y a la de los demás”, afirma Sarah Netanyahu en su misiva.

