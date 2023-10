Este es Ismail Haniyeh, el jefe de Hamás que planeó el ataque mortal contra Israel

Ismail Haniyeh (izquierda) es el líder de Hamás que planeó el ataque sorpresa contra Israel este sábado 7 de octubre de 2023. Aquí reunido con líder religioso de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei en Teherán. Foto: EFE - SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT

Más de 2.000 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel el sábado; una lluvia mortal que la inteligencia israelí no vio venir y que cobró la vida de un centenar de personas; no solo eso, mientras del cielo caía fuego, decenas de hombres armados burlaron la frontera sur y disparando a diestra y siniestra atacaron en 22 lugares.

En vivo: Siga el minuto a minuto de la guerra entre Israel y la Franja de Gaza

Más de 150 israelíes murieron en este ataque terrorista, el más intenso desde que en 2006 Hamás asumiera el control de la Franja. El primer ministro israelí respondió casi de inmediato la arremetida armada y lanzó un ataque sin precedentes contra la Franja de Gaza que deja, según cuentas de autoridades de salud palestinas, más de 200 muertos y centenares de heridos. “El enemigo pagará un precio que nunca ha conocido; estamos en guerra y la ganaremos”, dijo el primer ministro palestino, Benjamin Netanyahu.

📝 Sugerimos: ¿Qué es Hamás y por qué atacó a Israel?

Militares israelíes reportaron haber matado a decenas de militantes palestinos que intentaban entrar a Israel por mar; la frontera terrestre, fuertemente fortificada, fue derribada con excavadoras por los militantes de Hamás, que se abrieron paso causando muertes pero también tomando rehenes. Un portavoz de Israel aseguró que 53 personas habían sido secuestradas.

¿Quién está detrás de los ataques contra Israel?

Fue Ismail Haniyeh, líder del movimiento islamista Hamás, el que planeó el ataque, uno audaz y despiadado que, según analistas consultados por la prensa europea, logró no sólo burlar la defensa israelí sino provocar un número de muertos no visto en otros intentos que había intentado este movimiento en el pasado. “Se vislumbra una gran victoria”, dijo Haniyeh en un discurso transmitido por el canal de Al- Qassam, nombre del brazo armado de Hamás. “Esta es una batalla por la dignidad frente a los crímenes históricos”, agregó. “Ya basta, hay que poner fin al ciclo de intifada y revoluciones en la lucha por la liberación de nuestra tierra y nuestros presos”, remató.

📌Le puede interesar: Netanyahu ordena evacuar la Franja de Gaza inmediatamente

El líder de Hamás nació en un campo de refugiados en Gaza en 1963. Estudio en la Universidad Islámica de Gaza, un centro de estudios muy influenciado por los Hermanos Musulmanes (organización radical) en donde se enseña una política antiisraelí. Se graduó en Literatura Árabe en 1987 e inmediatamente se unió al movimiento Hamás. Participó en la primera Intifada (levantamiento) y terminó preso.

Su paso por la cárcel fue frecuente: en 1988 regresó a la cárcel y luego en 1992. Todas las veces fue acusado de subversión. Fue deportado al sur del Líbano con otros líderes de Hamás y centenares de activistas. En 1993 Gaza lo recibió con aplausos y entró a la Universidad Islámica como director. Al Qassam, brazo armado de Hamás, se había dedicado a ganar adeptos en la época con una serie de ataques suicidas, que Haniyeh jamás calificó como “ataques terroristas” sino como operaciones militares de resistencia.

Fanático del movimiento, Haniyeh conoció al líder religioso del grupo, Ahmed Yassin, quien lo puso al frente de la división en Gaza. En 2006 Hamás ganó las elecciones legislativas de Palestina y entonces este hombre se convirtió en el más popular del movimiento tras bambalinas, pues siempre posaba como uno más de la jerarquía. No hizo discursos incendiarios, no hablaba en público, no se ubicó en la mira de Israel como un objetivo a eliminar, pues estudioso de la estrategia israelí confesaba que lo mejor era estar “escondido”. Israel ha asesinado a varios líderes de Hamás, considerado por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea como un grupo terrorista.

No tuvo buena relación con Mahmud Abás, líder de la Organización para la Liberación de Palestina desde el 11 de noviembre de 2004; de hecho fue destituido de su cargo de primer ministro palestino en 2007, un año después de que Hamás tomara el control de la zona. Con un discurso más suave que otros miembros de Hamás,

Haniyeh intentó convencer a otros países de que la organización armada había dado un giro político y eran menos radicales; hizo algunas reformas cosméticas, pues en el fondo, este profesor aprendió que el centro, el equilibrismo, era la mejor manera de pasar desapercibido por los extremistas pero también por Israel.

Este sábado reprobó a la inteligencia israelí y a los mismos líderes de Hamás que lo consideraban demasiado tibio: lanzó el ataque más mortal contra Israel de los últimos años. Callado, sinuoso y detrás de aquellos que gritaban consignas en contra de Israel a todo pulmón, Ismail Haniyeh se ha convertido en el enemigo número uno de Israel y en su principal verdugo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.