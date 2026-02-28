Ataques a Irán: qué se sabe del líder supremo Ali Jamenei, quién es y por qué importa

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no será capaz de destruir a la República Islámica. Foto: EFE - MEHR News Agency

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado 28 de febrero una serie de “ataques preventivos” conjuntos contra Irán, lo que provocó explosiones en Teherán y la declaración de un estado de emergencia en territorio israelí.

La operación, denominada “Escudo de Judá”, comenzó en las primeras horas de la mañana con bombardeos que, según fuentes de defensa, buscan eliminar amenazas inmediatas como lanzadores de misiles y bases de drones.

Tras los primeros estruendos en la capital iraní, la agencia Reuters confirmó que la máxima autoridad del país, el ayatolá Ali Jamenei, no se encuentra en Teherán, sino que “ha sido trasladado a un lugar seguro”. Este movimiento ocurrió mientras medios locales reportaban impactos del Ejército de Israel (IDF) y fuerzas estadounidenses cerca de las oficinas del propio líder supremo.

¿Quién es el Ali Jamenei y qué representa?

Jamenei es el líder supremo de Irán, la figura política y religiosa más poderosa de la República Islámica desde 1989. Su rol es vital para la estructura del régimen, ya que tiene la última palabra en asuntos de defensa, política exterior y seguridad nacional. Ante una ofensiva de la magnitud actual, su protección es la prioridad absoluta para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC).

La relevancia de su traslado radica en la precisión de la operación actual. Según informó la radiodifusora pública de Israel, los ataques están dirigidos específicamente contra “sitios militares y del régimen”, incluyendo la Dirección de Inteligencia de la IRGC y objetivos en el centro de Teherán.

La protección de su vida es, para Teherán, la protección de la propia existencia del sistema clerical.

La justificación de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “operaciones de combate de gran alcance” bajo el argumento de que Teherán estaba desarrollando misiles de largo alcance. Trump fue enfático al declarar que el objetivo es destruir la industria de misiles iraní y “aniquilar” su armada. Por su parte, un oficial de seguridad israelí detalló a Reuters la planificación detrás del despliegue.

“La operación fue planeada durante meses y su cronograma se estableció hace varias semanas”, afirmó la fuente, subrayando la coordinación total entre Washington y Tel Aviv.

La situación en la región es de máxima tensión. Irán ha cerrado su espacio aéreo y cortado los servicios de telefonía móvil, mientras que países vecinos como Irak también han clausurado su tráfico aéreo. Desde Teherán, funcionarios citados por agencias internacionales aseguran que ya preparan una respuesta.

“Teherán se está preparando para una represalia... la respuesta será aplastante”, declaró un oficial iraní a Reuters tras los reportes de ataques en todo el país.

Mientras tanto, en el frente interno israelí, el líder de la oposición Yair Lapid mostró un frente unido frente a la operación contra Irán.

“En momentos como estos permanecemos juntos y ganamos juntos. No hay coalición ni oposición, solo un pueblo y unas FDI”, dijo.

Por ahora, las embajadas estadounidenses en Qatar y Bahrein han ordenado a su personal buscar refugio inmediato, previendo una escalada de operaciones que, según fuentes de inteligencia, podría durar varios días.

