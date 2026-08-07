Tiroteo en Tailandia: adolescente asesinó a sus abuelos y a cinco personas en un colegio

Siete personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

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Un adolescente de 14 años asesinó a sus abuelos en la vivienda que compartían y después acudió a su escuela, al norte de Bangkok, donde disparó contra profesores y compañeros, dejando al menos cinco fallecidos (todos maestros y personal del centro) y una treintena de heridos. Las autoridades del país informaron que el adolescente se suicidó.

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue “planeado con cuidado”, dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi. Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de “estrés académico”.

“Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos, quienes fueron sus primeras dos víctimas”, señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

Después se dirigió al centro, de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado inicialmente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro.

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Pocas horas después del ataque, del que comenzó a informarse a través de cuentas en redes sociales de la Policía, el centro permanecía desalojado y bajo resguardo de agentes y personal del Ministerio de Educación.

Una sucesión de zapatos y mochilas abandonados daban cuenta de la salida precipitada de los alumnos de este centro para estudiantes de entre 12 y 18 años, mientras agentes de la Policía marcaban con señalizadores los casquillos de bala esparcidos por la escuela, que permanecerá cerrada hasta el 17 de agosto.

El colegio pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, cuya exigencia educativa no llega al nivel de la de naciones asiáticas como Corea del Sur, China o Singapur, si bien es habitual la elevada competencia para ingresar en centros reputados.

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Debate sobre la tenencia de armas

El tiroteo es el segundo en una escuela en lo que va de año, pues el pasado febrero la directora de un colegio de Hat Yai (sur del país) murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en el país, donde sucesos así no son inusuales.

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte del personal del Ejército y la Policía.

La principal ley tailandesa en esta materia, considerada laxa y anticuada, data de 1947 y delega en el Ministerio del Interior la emisión de licencias de posesión y portación de armas de fuego a civiles, al tiempo que contempla amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

“Me gustaría que se tomaran medidas más rigurosas, porque un incidente como este no debería haber ocurrido”, señaló a la prensa un familiar de un subdirector fallecido.

En líneas similares se expresó una docente del centro, Mei, de 45 años, quien dijo entre lágrimas que nunca pensó “que esto pudiese suceder en este colegio”.

Desde allí, Anutin, afín al Ejército -cuya influencia en el país es uno de los aparentes motivos detrás de la tradición de poseer armas-, indicó que una de sus “tareas pendientes es promulgar la nueva ley” que “todavía está en proceso”.

El tiroteo de este viernes fue el más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.