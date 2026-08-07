Primera construcción en Gaza bajo supervisión de EE. UU. sería una base militar

Israel bombardeó el viernes a medianoche una vivienda en el barrio de Al Saftawi, en la ciudad de Gaza, tras una alerta de evacuación. Varios palestinos resultaron heridos. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Junta de Paz presidida por Donald Trump y creada para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza tiene listo su primer contrato: la construcción de una base militar.

Así lo informó este jueves The Guardian, con base en una fuente con conocimiento del tema. Se trataría de un puesto militar con capacidad para 150 personas que albergaría tropas marroquíes.

Mediría unos 100 por 120 metros y estaría ubicado en el 60 % del territorio de Gaza que el ejército israelí controla directamente.

El contrato, que, sin embargo, aún no se habría formalizado, “fue adjudicado a Arkel International, una empresa con sede en Luisiana que ya ha trabajado anteriormente con el gobierno estadounidense en países como Irak”, informa el medio británico.

Vale la pena recordar que el propio Consejo de Seguridad de la ONU ha respaldado el plan del presidente Trump para Gaza, que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional. La Junta de Paz a cargo de esto está liderada, entre otros, por el yerno de Trump, Jared Kushner, y el amigo del mandatario Steve Witkoff.

Un funcionario de la Junta de Paz le confirmó a la publicación que “uno de los contratos previstos se refiere a instalaciones para apoyar a la fuerza internacional de estabilización (FIS), que ayudará a implementar los acuerdos de seguridad y gobernanza de la hoja de ruta”.

Los planes de esta construcción se conocen pocos días después de que Trump anunciara un acuerdo con Hamás para su desarme, del que, no obstante, Israel se ha desmarcado al tiempo que ha intensificado su ofensiva contra el enclave.

“Según la fuente, la base está a aproximadamente una milla de la frontera israelí y contaría con una ‘ruta de extracción rápida’ en caso de que la pequeña fuerza fuera atacada”, dice el artículo.

Según planes a los que tuvo acceso el mismo medio, la base para 150 personas es “la primera fase de un plan para construir una base militar para 5.000 personas en Gaza para las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF)”.

Vale la pena recordar que al menos el 80 % de los edificios de Gaza resultaron dañados o destruidos durante la guerra, que ha cobrado la vida de más de 70.000 gazatíes en lo que distintos países y expertos de la ONU han calificado como un genocidio.

“Diez meses después del alto el fuego, la mayor parte de los dos millones de habitantes del territorio siguen viviendo en campamentos improvisados ​​e insalubres", resalta The Guardian.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com