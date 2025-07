Trump anuncia aranceles del 30 % para México y la Unión Europea. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

En cartas dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las cuales difundió este sábado en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que a partir del próximo 1 de agosto se cobrará un arancel del 10 % a los productos que lleguen desde dichos países.

Cabe anotar que el pasado 8 de julio Trump reafirmó, también a través de su red social, que no habrá más prórrogas a los aranceles establecidos por la nación desde el mes de abril. “Los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. No ha habido ningún cambio en esa fecha, ni lo habrá. En otras palabras, todo el dinero será exigible y pagadero a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán prórrogas. ¡Gracias por su atención a este asunto”, dijo.

Inicialmente, Trump había establecido aranceles recíprocos a 50 socios comerciales. China es el ejemplo de las naciones más castigadas por esta medida, pues llegaron a ser de 145 %, así como la Unión Europea, Vietnam, Taiwán, Japón, India y Corea del Sur. Para otras naciones, entre ellas Colombia, se estableció un arancel generalizado del 10 %.

Días más tarde Trump anunció una pausa en su guerra arancelaria, reduciendo todas las tasas al 10 %. En este tiempo se buscó acercamientos para llegar a acuerdos comerciales, pero las noticias de México y la Unión Europea confirman que no habría más espacio para el diálogo.

