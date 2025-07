El Departamento de Estado echó a más de 1.300 empleados en EE.UU. y en el exterior

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al mandatario Donald Trump. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El Departamento de Estado de Estados Unidos envió notificaciones de despido este viernes a más de 1.300 empleados en el país y en el exterior, en el inicio de una reducción de su plantilla como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por reestructurar el Gobierno federal.

Según reportan medios locales, los avisos fueron enviados vía email a más 1.100 trabajadores del Servicio Civil y alrededor de 250 funcionarios del Servicio Exterior estadounidense, quienes además serán puestos en baja administrativa en plazos de entre 90 y 120 días a partir de la fecha en las que fueron informados de su despido.

La eliminación de estos puestos forma parte de un plan para centralizar y consolidar las operaciones del organismo sin afectar su funcionamiento que ha sido diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Él ya le había comunicado al Congreso en mayo pasado su intención de reducir en un 15 % a la fuerza laboral del departamento en Estados Unidos, que actualmente cuenta con 18.000 empleados.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el objetivo de esta reestructuración es optimizar una “burocracia inflada que frena la innovación y asigna de forma inadecuada los escasos recursos”, además de eliminar vestigios de “ideología política radical”.

La reorganización de la fuerza laboral en el Departamento de Estado impactará sobre todo a oficinas centradas en derechos humanos y los refugiados, una labor que será asimilada ahora por las oficinas regionales, según reportes de The New York Times.

“Heredamos una dinámica que necesitaba reformas y las estamos implementando”, explicó el jueves a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien insistió en que la administración cree en una política exterior que prioriza los intereses de Estados Unidos.

El inicio de la oleada de despidos masivos en el Departamento de Estado tiene lugar después de que, el martes pasado, la Corte Suprema desbloqueara una orden ejecutiva para permitir que el gobierno de Trump pueda continuar con las reducciones del personal federal.

La AFSA, organización sindical y profesional que agrupa a diplomáticos y funcionarios de carrera del Departamento de Estado, emitió un comunicado en el que se opone “rotundamente” a lo que ve como el desmantelamiento de una “fuerza diplomática de primera línea”, en medio de un “momento de gran inestabilidad mundial”.

“Esta decisión envía una señal errónea tanto a aliados como a adversarios: que Estados Unidos se está retirando de la escena mundial. Mientras los aliados buscan la confianza de Estados Unidos y los rivales prueban su debilidad, la administración ha optado por marginar a los profesionales mejor preparados para afrontar este momento”, indicó el texto.

