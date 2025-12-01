“No diría que salió bien ni mal”: Trump confirma que habló con Maduro

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de EE. UU. Donald Trump (izquierda) en Washington D. C. y al líder chavista Nicolás Maduro (derecha). Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

En plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro sostuvieron una llamada telefónica la semana pasada, según reveló The New York Times.

🔑Las claves de la llamada entre Trump y Maduro (por si tiene afán)

Trump confirmó la llamada : el mandatario estadounidense reconoció que habló con Nicolás Maduro, sin calificarla como positiva o negativa.

Participación de altos cargos : en la comunicación habría intervenido el secretario de Estado Marco Rubio, según reportes de prensa.

Contexto de tensión militar : la llamada ocurrió en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico.

Acusaciones por el Cartel de los Soles : Washington considera a Maduro líder de una organización criminal y ofrece 50 millones de dólares por su captura, mientras Caracas niega esa versión.

Panorama incierto: no hay señales claras de negociación o escalamiento; ambas partes mantienen posiciones públicas duras y el alcance de la llamada sigue sin definirse.

El mandatario estadounidense confirmó esta llamada el domingo 30 de noviembre, cuando unos reporteros lo abordaron mientras descendía de su avión. “No diría que fue bien o mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

En la comunicación también habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio, días antes de que el Departamento de Estado hiciera efectiva la designación de Nicolás Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el llamado Cartel de los Soles, según The New York Times.

Aunque se desconoce el contenido exacto de la conversación, se ha señalado que allí se planteó una posible reunión entre ambos mandatarios y que, según The Washington Post, también se discutieron eventuales condiciones de amnistía en caso de que Maduro aceptara dejar el poder.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el denominado “Cartel de los Soles” y ha ofrecido una recompensa de US 50 millones por su captura, mientras que Venezuela y los gobiernos que lo respaldan sostienen que dicha organización ni siquiera existe.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado por el creciente despliegue militar de EE. UU. en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, y en el Pacífico, donde se han registrado al menos 20 ataques contra lanchas que, según funcionarios estadounidenses, trasladaban drogas hacia territorio norteamericano.

Además, en octubre The New York Times reveló que Maduro había ofrecido a Washington una participación significativa en yacimientos petroleros y otras ventajas para empresas estadounidenses, con el fin de aliviar el conflicto diplomático. Sin embargo, mientras el líder venezolano buscaba garantizar su permanencia en el poder, la Casa Blanca decidió poner fin a esos contactos a comienzos del mes pasado.

La intención de la reciente llamada y el alcance que pueda tener siguen siendo una incógnita. Ambos líderes han mantenido hasta ahora posturas muy duras en sus declaraciones públicas y no está claro si se encaminan hacia una negociación pacífica o hacia una nueva fase de confrontación.

